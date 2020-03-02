Япония повысила уровень опасности в отношении Италии из-за коронавируса

Власти Японии повысили до второго (из четырех - прим. "РГ") уровень опасности в отношении итальянских областей Ломбардия, Венето и Эмилия-Романья. Причиной стало быстрое распространение коронавируса COVID-19 на территории апеннинского государства.

Министерство иностранных дел Японии призывает граждан страны отказаться от поездок в указанные регионы Италии, передает телерадиокомпания NHK. Речь идет в том числе о популярных среди туристов Милане и Венеции.

Напомним, что Италия стала новым очагом распространения коронавируса в Европе. Наличие заболевания диагностировано у более 1,5 тысячи человек. От инфекции там скончались 34 человека.