Институт Роберта Коха: Весна может остановить распространение коронавируса

- Была высказана гипотеза, что коронавирус хорошо распространяется в прохладную погоду, и тепло может быть для него пагубным явлением, - сообщил заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов на круглом столе в пресс-центре РИА Новости. - Достаточно температуры воздуха в +10 градусов. Поэтому существует вероятность, что к лету все сложности, связанные с этим заболеванием, будут преодолены.

Впрочем, никаких надежных подтверждений для этой гипотезы пока нет. Вирус еще недостаточно изучен, а предыдущие похожие заболевания теплого воздуха не слишком боялись.

- Атипичная пневмония была летом, вспомнил заведующий сектором молекулярной эволюции Института проблем передачи информации РАН Георгий Базыкин. - Для гриппа сухая погода скорее благоприятна. Размножается коронавирус в человеческом теле при температуре +37 градусов. Но если получится сдвинуть вспышку коронавируса ближе к лету, это будет очень хорошо, иначе коронавирус наложится на волну обычного гриппа, и тогда на медиков ляжет двойная нагрузка, с которой им будет очень трудно справиться.