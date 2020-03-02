Геохимики проверили артефакт, связанный с исчезновением тела Христа

Междисциплинарная команда ученых из США провела химический анализ так называемой "Назаретской надписи", которая как считается, охраняла от мародеров гробницы после смерти Иисуса Христа и исчезновения его тела. Он показал, что табличка была создана гораздо раньше, чем считалось, и совершенно в другом месте.

Об открытии рассказывает Science. Исследование провел американский историк Кайл Харпер, который привлек к работе геохимиков из Университета Оклахомы.

Ученые получили разрешение на извлечение мельчайшего образца из задней части мраморной таблички, которая хранится в Национальной библиотеке Франции. На ней содержится древний текст, предупреждающий грабителей могил о наказании - за кражу тел полагалась смерть.

В историю этот текст вошел как "Назаретская надпись". Считается, что он содержался в указе императора Клавдия, который был издан после исчезновения из гробницы тела Иисуса Христа. Также считается, что надпись, запрещающая тревожить захоронения, относится к 41 году нашей эры.

Однако новое исследование показало, что эта надпись, вероятно, была создана не после смерти Иисуса Христа, а еще до его рождения. Более того, скорее всего, она не имеет отношения к Назарету. Геохимики установили это, измельчив один миллиграмм мрамора в порошок и проанализировав его при помощи лазера.

Они измерили соотношение изотопов углерода и кислорода, которое является уникальным химическим отпечатком. По нему можно установить место происхождения мрамора. В данном случае химический отпечаток указал на небольшой карьер на греческом острове Кос. По мнению ученых, это доказывает, что табличка - "не из Назарета".

В то же время они признают, что исследование не опровергает возможный сценарий, при котором мрамор с греческого острова мог быть доставлен в Назарет, где на нем и вырезали надпись. Но исследователи говорят, что это маловероятно.

Во-первых, такой тип греческого мрамора в Назарете и его окрестностях ранее не встречался. Во-вторых, был проведен анализ самого текста. Основываясь на стиле и возрасте каменоломни, Харпер и его коллеги предположили, что этот предмет был вырезан в I веке до нашей эры, то есть до рождения Христа. Следовательно, он не мог быть создан для защиты гробниц непосредствено после смерти Иисуса.

Предполагается, что надпись была сделана после смерти правителя острова Кос, известного как тиран Никий. Спустя некоторое время после его смерти, примерно в 20 году до нашей эры, разгневанные жители Коса вскрыли его гробницу и вытащили оттуда его труп.

Римский император Август хорошо знал Никия. Возможно, именно он приказал восстановить закон и порядок в данном регионе, и надпись появилась по его указу. Чтобы подтвердить эту гипотезу, исследователи планируют провести химический анализ других римских и греческих мраморных артефактов.

История "Назаретской надписи" туманна. Считается, что в 1878 году ее приобрел бывший хранитель Лувра Вильгельм Френер. Он купил ее в Париже у неизвестного торговца древностями и хранил ее в своей частной коллекции до самой смерти.

Именно он оставил после себя загадочную записку, в которой написано, что табличка "пришла из Назарета". На ее основании французский археолог Франц Кумон в 1930 году предположил, что артефакт связан с исчезновением тела Иисуса Христа.