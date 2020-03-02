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02.03.2020 14:22
Рубрика: Общество

Геохимики проверили артефакт, связанный с исчезновением тела Христа

Текст: Денис Передельский
Фото: BNF Фото: BNF
Фото: BNF

Междисциплинарная команда ученых из США провела химический анализ так называемой "Назаретской надписи", которая как считается, охраняла от мародеров гробницы после смерти Иисуса Христа и исчезновения его тела. Он показал, что табличка была создана гораздо раньше, чем считалось, и совершенно в другом месте.

Об открытии рассказывает Science. Исследование провел американский историк Кайл Харпер, который привлек к работе геохимиков из Университета Оклахомы.

Ученые получили разрешение на извлечение мельчайшего образца из задней части мраморной таблички, которая хранится в Национальной библиотеке Франции. На ней содержится древний текст, предупреждающий грабителей могил о наказании - за кражу тел полагалась смерть.

Фото: DHA Photo / Daily Sabah
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В историю этот текст вошел как "Назаретская надпись". Считается, что он содержался в указе императора Клавдия, который был издан после исчезновения из гробницы тела Иисуса Христа. Также считается, что надпись, запрещающая тревожить захоронения, относится к 41 году нашей эры.

Однако новое исследование показало, что эта надпись, вероятно, была создана не после смерти Иисуса Христа, а еще до его рождения. Более того, скорее всего, она не имеет отношения к Назарету. Геохимики установили это, измельчив один миллиграмм мрамора в порошок и проанализировав его при помощи лазера.

Они измерили соотношение изотопов углерода и кислорода, которое является уникальным химическим отпечатком. По нему можно установить место происхождения мрамора. В данном случае химический отпечаток указал на небольшой карьер на греческом острове Кос. По мнению ученых, это доказывает, что табличка - "не из Назарета".

В то же время они признают, что исследование не опровергает возможный сценарий, при котором мрамор с греческого острова мог быть доставлен в Назарет, где на нем и вырезали надпись. Но исследователи говорят, что это маловероятно.

Во-первых, такой тип греческого мрамора в Назарете и его окрестностях ранее не встречался. Во-вторых, был проведен анализ самого текста. Основываясь на стиле и возрасте каменоломни, Харпер и его коллеги предположили, что этот предмет был вырезан в I веке до нашей эры, то есть до рождения Христа. Следовательно, он не мог быть создан для защиты гробниц непосредствено после смерти Иисуса.

Фото: AFP
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Предполагается, что надпись была сделана после смерти правителя острова Кос, известного как тиран Никий. Спустя некоторое время после его смерти, примерно в 20 году до нашей эры, разгневанные жители Коса вскрыли его гробницу и вытащили оттуда его труп.

Римский император Август хорошо знал Никия. Возможно, именно он приказал восстановить закон и порядок в данном регионе, и надпись появилась по его указу. Чтобы подтвердить эту гипотезу, исследователи планируют провести химический анализ других римских и греческих мраморных артефактов.

История "Назаретской надписи" туманна. Считается, что в 1878 году ее приобрел бывший хранитель Лувра Вильгельм Френер. Он купил ее в Париже у неизвестного торговца древностями и хранил ее в своей частной коллекции до самой смерти.

Именно он оставил после себя загадочную записку, в которой написано, что табличка "пришла из Назарета". На ее основании французский археолог Франц Кумон в 1930 году предположил, что артефакт связан с исчезновением тела Иисуса Христа.

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