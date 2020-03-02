Из-за коронавируса в центре Рима закрыли церковь

В итальянской столице объявлено о закрытии церкви Сан-Луиджи-деи-Францези, которая находится недалеко от Площади Навона.

Как сообщает римская Il Messaggero, церковь, в которой хранятся три картины Караваджо, закрыли на неопределенный срок, "руководствуясь мерами предосторожности". Решение было принято Посольством Франции при Святом Престоле.

По информации местной прессы, один из бывших священников заболел коронавирусом. В середине февраля он уехал из Рима во Францию. В настоящий момент мужчина находится в Париже. Отмечается, что, направляясь из Италии во Францию, священнослужитель останавливался в Ломбардии - в одной из двух "красных зон", в которой произошла вспышка коронавирусной эпидемии на территории Италии.