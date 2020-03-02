Федеральный закон от 27 февраля 2020 г. N 27-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 20 февраля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 26 февраля 2020 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 42, ст. 5005; 2002, N 30, ст. 3024; 2003, N 27, ст. 2709; 2004, N 50, ст. 4950; 2005, N 30, ст. 3104; 2006, N 1, ст. 13; N 29, ст. 3124; N 31, ст. 3427; 2007, N 10, ст. 1151; N 26, ст. 3074; N 43, ст. 5084; 2008, N 13, ст. 1186; N 49, ст. 5747; 2009, N 7, ст. 772; N 14, ст. 1576; N 51, ст. 6156; 2010, N 14, ст. 1549; N 15, ст. 1738; N 23, ст. 2800; N 52, ст. 6991; 2011, N 1, ст. 18; N 48, ст. 6730; 2012, N 19, ст. 2274; N 50, ст. 6954; 2013, N 14, ст. 1638; N 44, ст. 5642; 2014, N 8, ст. 739; N 26, ст. 3397; 2015, N 6, ст. 884; N 27, ст. 3965; N 41, ст. 5639; 2016, N 11, ст. 1493; 2017, N 23, ст. 3227; N 24, ст. 3476; N 31, ст. 4776) следующие изменения:

1) в статье 4:

а) в пункте 4:

в абзаце третьем слова "депутаты, избранные в составе списков кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в соответствии с законом субъекта Российской Федерации, предусмотренным пунктом 17 статьи 35 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации"," исключить;

абзац пятый признать утратившим силу;

б) абзац второй пункта 41 признать утратившим силу;

2) в пункте 2 статьи 11 слова "и каждому депутату, избранному в составе списка кандидатов, которому передан депутатский мандат в соответствии с законом субъекта Российской Федерации, предусмотренным пунктом 17 статьи 35 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации"," исключить;

3) в абзаце шестом пункта 32 статьи 18 слова "(спискам кандидатов которых переданы депутатские мандаты в соответствии с законом субъекта Российской Федерации, предусмотренным пунктом 17 статьи 35 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации")" исключить.

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 24, ст. 2253; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 30, ст. 3104; 2006, N 31, ст. 3427; 2007, N 10, ст. 1151; N 17, ст. 1938; N 31, ст. 4011; 2008, N 52, ст. 6229, 6236; 2009, N 20, ст. 2391; N 29, ст. 3640; N 52, ст. 6433; 2010, N 17, ст. 1986; N 23, ст. 2799; 2011, N 1, ст. 16; N 25, ст. 3536; N 43, ст. 5975; 2012, N 19, ст. 2274; N 41, ст. 5522; 2013, N 14, ст. 1648; N 27, ст. 3477; 2014, N 48, ст. 6636; 2015, N 41, ст. 5639; 2016, N 7, ст. 917; N 11, ст. 1492, 1493; 2017, N 15, ст. 2139; N 23, ст. 3227; 2019, N 22, ст. 2660) следующие изменения:

1) в статье 22:

а) в пункте 1 слова "предложений политических партий, выдвинувших списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в соответствии с законом субъекта Российской Федерации, предусмотренным пунктом 17 статьи 35 настоящего Федерального закона," исключить;

б) пункт 32 признать утратившим силу;

2) в подпункте "б" пункта 7 статьи 23 слова ", а также политических партий, выдвинувших списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в соответствии с законом субъекта Российской Федерации, предусмотренным пунктом 17 статьи 35 настоящего Федерального закона" исключить;

3) в подпункте "б" пункта 8 статьи 24 слова ", а также политических партий, выдвинувших списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в соответствии с законом субъекта Российской Федерации, предусмотренным пунктом 17 статьи 35 настоящего Федерального закона" исключить;

4) в статье 25:

а) в подпункте "б" пункта 7 слова ", а также политических партий, выдвинувших списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в соответствии с законом субъекта Российской Федерации, предусмотренным пунктом 17 статьи 35 настоящего Федерального закона" исключить;

б) в подпункте "б" пункта 71 слова ", а также политических партий, выдвинувших списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в соответствии с законом субъекта Российской Федерации, предусмотренным пунктом 17 статьи 35 настоящего Федерального закона" исключить;

5) в подпункте "б" пункта 7 статьи 26 слова ", а также политических партий, выдвинувших списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в соответствии с законом субъекта Российской Федерации, предусмотренным пунктом 17 статьи 35 настоящего Федерального закона" исключить;

6) в подпункте "б" пункта 5 статьи 27 слова ", а также политических партий, выдвинувших списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в соответствии с законом субъекта Российской Федерации, предусмотренным пунктом 17 статьи 35 настоящего Федерального закона" исключить;

7) в статье 29:

а) в пункте 11 слова "пунктами 31 и 32" заменить словами "пунктом 31";

б) в пункте 21 слова "а также политические партии, спискам кандидатов которых переданы депутатские мандаты в соответствии с законом субъекта Российской Федерации, предусмотренным пунктом 17 статьи 35 настоящего Федерального закона," исключить;

в) в пункте 24 слова "и политическими партиями, спискам кандидатов которых переданы депутатские мандаты в соответствии с законом субъекта Российской Федерации, предусмотренным пунктом 17 статьи 35 настоящего Федерального закона," исключить;

г) в пункте 27 слова "и политическими партиями, спискам кандидатов которых переданы депутатские мандаты в соответствии с законом субъекта Российской Федерации, предусмотренным пунктом 17 статьи 35 настоящего Федерального закона," исключить;

8) в пункте 1 статьи 51 слова "или соответственно уровню референдума выдвинутым ими спискам кандидатов переданы депутатские мандаты в соответствии с законом субъекта Российской Федерации, предусмотренным пунктом 17 статьи 35 настоящего Федерального закона" исключить.

Статья 3

В пункте 2 статьи 36 Федерального закона от 10 января 2003 года N 19-ФЗ "О выборах Президента Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 2, ст. 171; 2005, N 30, ст. 3104; 2006, N 31, ст. 3427; 2007, N 18, ст. 2118; 2009, N 7, ст. 771; N 20, ст. 2391; N 23, ст. 2763; 2010, N 17, ст. 1986; 2011, N 30, ст. 4607; N 43, ст. 5975; 2012, N 19, ст. 2275; 2014, N 8, ст. 739; 2017, N 23, ст. 3226) слова "(спискам кандидатов которых переданы депутатские мандаты в соответствии с законом субъекта Российской Федерации, предусмотренным пунктом 17 статьи 35 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации")" исключить.

Статья 4

Внести в Федеральный закон от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; N 52, ст. 6961; 2014, N 23, ст. 2925; N 30, ст. 4225; N 48, ст. 6637; N 49, ст. 6925; 2015, N 1, ст. 11, 51, 72; N 10, ст. 1393, 1418; N 29, ст. 4353; 2016, N 1, ст. 89; N 11, ст. 1493; N 26, ст. 3872; N 27, ст. 4199, 4253, 4254, 4298; 2017, N 1, ст. 15, 41; N 9, ст. 1277; N 14, ст. 2004; N 24, ст. 3475; N 31, ст. 4747, 4780; 2018, N 1, ст. 59, 87, 88, 90; N 27, ст. 3957; N 31, ст. 4861; N 45, ст. 6848; N 53, ст. 8428, 8444; 2019, N 18, ст. 2194, 2195; N 52, ст. 7767) следующие изменения:

1) в части 2 статьи 1:

а) пункт 6 дополнить словами ", а также при подготовке проведения общероссийского голосования";

б) пункт 7 после слов "выборов, референдума," дополнить словами "при подготовке проведения общероссийского голосования,";

в) пункт 9 дополнить словами ", при подготовке проведения общероссийского голосования";

2) часть 1 статьи 93 дополнить пунктом 301 следующего содержания:

"301) осуществление закупки для нужд субъектов Российской Федерации, муниципальных нужд товаров, работ, услуг для подготовки проведения общероссийского голосования;".

Статья 5

Внести в Федеральный закон от 22 февраля 2014 года N 20-ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 8, ст. 740; 2016, N 11, ст. 1493) следующие изменения:

1) в пункте 2 части 7 статьи 21 слова ", а также политических партий, выдвинувших списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в соответствии с законом субъекта Российской Федерации, предусмотренным пунктом 17 статьи 35 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" исключить;

2) пункт 3 части 2 статьи 44 признать утратившим силу.

Статья 6

1. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления вправе выделять соответственно из бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета средства на оказание содействия в подготовке проведения общероссийского голосования, а также в информировании граждан Российской Федерации о такой подготовке.

2. В случае внесения изменений в закон субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации в целях осуществления расходов для оказания содействия в подготовке проведения общероссийского голосования высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) направляет в Министерство финансов Российской Федерации:

1) не позднее чем за 30 дней до дня проведения общероссийского голосования проект закона субъекта Российской Федерации о внесении соответствующих изменений в закон субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации;

2) не позднее чем через 30 дней после дня проведения общероссийского голосования отчет о расходах, произведенных для оказания содействия в подготовке проведения общероссийского голосования, а также в информировании граждан Российской Федерации о такой подготовке.

Статья 7

1. Положения пунктов 6, 7 и 9 части 2 статьи 1 и пункта 301 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (в редакции настоящего Федерального закона) применяются до 30 июня 2020 года включительно.

2. С 1 июля 2020 года положения пунктов 6, 7, 9 части 2 статьи 1 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" применяются в редакции, действовавшей до дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

Президент Российской Федерации

В.Путин