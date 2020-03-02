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02.03.2020 10:20
Рубрика: Власть

Кабмин при подготовке бюджета будет тщательно анализировать все риски

Текст: Владимир Кузьмин
При подготовке бюджета на 2021-2023 годы правительство будет тщательно анализировать все возможные риски, в том числе связанные с коронавирусной инфекцией и реакцией на нее мировой экономики, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Он призвал предусмотреть меры, чтобы сгладить их влияние и выполнить стоящие перед кабмином задачи.
Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости
Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости
Фото: Роман Галкин/РИА Новости
Что изменилось в новой версии федерального бюджета

"Бюджет на ближайшие три года - это один из основных инструментов для достижения национальных целей, развитие и реализация национальных проектов, которые определены президентом", - отметил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями. Главный финансовый документ страны будет ориентирован на решение социальных вопросов в области демографии, здравоохранения, социальной защиты людей: продолжится строительство детских садов, школ, больниц, поликлиник, развитие транспортной инфраструктуры.

Сроки подготовки проекта федерального бюджета жесткие, напомнил премьер. К началу апреля министерство экономического развития подготовит сценарии развития. Бюджетная комиссия их рассмотрит в конце второго квартала. Министерство финансов до 18 марта должно направить в ведомства проекты распоряжений с перечнем субвенций регионам. "Мы проработаем финансирование всех расходов, обсудим соответственно поддержку каждой отрасли нашей экономики, чтобы в сентябре принять бюджет на заседании правительства и не позднее 1 октября представить проект бюджета на три года в Госдуму", - обозначил премьер-министр график бюджетной работы.

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