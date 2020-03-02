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02.03.2020 20:25
Рубрика: Спорт

КХЛ утвердила изменение потолка зарплат

Текст: Максим Домчев
Фото: Татьяна Андреева/ РГ Фото: Татьяна Андреева/ РГ
Фото: Татьяна Андреева/ РГ

Совет директоров Континентальной хоккейной лиги утвердил изменения в верхнем и нижнем пределах зарплат. Со следующего сезона потолок зарплат увеличится на 100 миллионов рублей.

Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости
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Решение о жестком потолке зарплат в КХЛ было принято еще летом 2018 года. 27 февраля совет директоров лиги по итогам голосования утвердил это решение.

С сезона 2020-2021 верхний предел зарплатной ведомости не превысит 900 миллионов рублей и не может быть ниже 270 млн, а к сезону 2022-2023 он возрастет до 450 млн. В нынешнем сезоне верхний предел равен 800 млн рублей.

Главная цель введения потолка зарплат - не допустить превышения общей суммы зарплат игроков свыше установленных норм и таким образом создавать конкуренцию в КХЛ. Эта система была позаимствована у заокеанских коллег. Однако, учитывая всю специфику лиги, ужесточение было просто необходимо. Ведь в нынешнем сезоне в лимит зарплат не вписываются около 7 клубов. И штраф за превышение в настоящее время совсем не страшен - 30% от суммы превышения, сообщает пресс-служба КХЛ.

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
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Со следующего чемпионата наказание станет более серьезным. В случае превышения верхнего лимита до 2% клуб ждут санкции. На три сезона для него предельный лимит будет уменьшен - в первый на три суммы превышения, во второй - на две, в третий - на сумму, равную нарушению.

Если же зарплатная ведомость будет превышать потолок больше, чем на 2%, то клуб ожидают куда более серьезные последствия: от аннулирования результатов до недопуска или исключения из числа участников турнира.

Наказание ждет и тех, кто не уложится в нижние рамки заработных плат. Первое нарушение обойдется в половину от разницы между фактическими зарплатами и утвержденным минимумом, во второй раз - 100%, а в третий лига может такой клуб не допустить до соревнований.

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