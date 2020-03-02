Китайский смартфон с 16 Гб памяти стал мощнейшим в мире

Смартфон Nubia Red Magic 5G был назван самым мощным смартфоном в мире после того, как набрал 633724 балла в бенчмарке AnTuTu - синтетическом тесте, который оценивает производительность мобильных устройств.

Планировалось, что аппарат, который получит не только мощную начинку, но и дисплей с частотой обновления 144 Гц, представят на выставке MWC. Однако презентация была отложена на неопределенный срок из-за вспышки коронавируса и последующей отмены всей выставки.

Помимо топового процессора Qualcomm Snapdragon 865, смартфон получил 16 гигабайт оперативной памяти LPDDR5 - самой быстрой на сегодняшний день. Кроме того, 16 гигабайт - это рекорд для современных смартфонов.

Победителем прошлого рейтинга был геймерский смартфон Xiaomi Black Shark 3, набравший на 14 тысяч баллов меньше, уточняет Gizmochina.