КНДР выпустила две ракеты в направлении Японского моря

Северная Корея выпустила две ракеты неустановленного типа в направлении Японского моря.
Снаряды упали за пределами исключительной экономической зоны (ИЭЗ) Японии, передает агентство Киодо со ссылкой на оборонное ведомство. Сведений о нанесении ущерба японским самолетам и кораблям не поступало. В Токио продолжат собирать информацию и держать ситуацию на контроле.
По данным специалистов, пуски были произведены из окрестностей города Вонсан на юго-востоке КНДР.
Напомним, что северокорейская сторона в последний раз осуществляла запуск баллистических ракет в конце ноября прошлого года.
В настоящее время Южная Корея и США также анализируют поступающие сведения о случившемся.