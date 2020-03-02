КНДР выпустила две ракеты в направлении Японского моря

Северная Корея выпустила две ракеты неустановленного типа в направлении Японского моря.

Снаряды упали за пределами исключительной экономической зоны (ИЭЗ) Японии, передает агентство Киодо со ссылкой на оборонное ведомство. Сведений о нанесении ущерба японским самолетам и кораблям не поступало. В Токио продолжат собирать информацию и держать ситуацию на контроле.

По данным специалистов, пуски были произведены из окрестностей города Вонсан на юго-востоке КНДР.

Напомним, что северокорейская сторона в последний раз осуществляла запуск баллистических ракет в конце ноября прошлого года.

В настоящее время Южная Корея и США также анализируют поступающие сведения о случившемся.