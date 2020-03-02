Конкурсу благоустройства малых поселений удвоят призовой фонд

Призовой фонд Всероссийского конкурса проектов благоустройства малых городов и исторических поселений будет удвоен - до 10 миллиардов рублей.

В малых городах и исторических поселениях должны быть не только рабочие места. Они должны стать удобными для жителей, заявил глава правительства. Фото: РИА Новости

Выбор лучших проектов создания комфортной городской среды проводится с 2018 года. Он организован специально для городов и исторических поселений с населением до 100 тысяч человек. Общий призовой фонд составляет 5 миллиардов рублей, которые распределяются между 80 победителями. Они получают субсидии в размере 30-100 миллионов рублей на приведение в порядок своих территорий. "Если мегаполисы сами способны справиться с обновлением парков, скверов, набережных, то небольшие города не всегда могут сделать это самостоятельно, а это более 80 процентов всех наших городов. И конечно, им необходима дополнительная помощь, в том числе из федерального бюджета", - подчеркнул в понедельник премьер-министр Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания со своими заместителями.

Из малых городов часто приходят жалобы на отсутствие инфраструктуры: нет ни благоустроенных мест, ни игровых площадок, ни парков. Не решая такие проблемы, считает глава правительства, невозможно остановить отток населения из российской глубинки. "В этих городах должны быть не только рабочие места. Они должны стать удобными для жителей", - сказал он.

Конкурс среди малых городов позволяет его победителям как обновить парки или скверы, так и сохранить исторический облик, сделать жизнь людей более комфортной. И именно мнение местного населения, уверен Михаил Мишустин, должно учитываться при решениях, как меняться их городу.

Победителей этого года на прошлой неделе огласили в Тюмени. В их число вошли подмосковный Зарайск и дагестанский Дербент, Гатчина и Переславль-Залесский, Фурманов в Ивановской области и Заполярный в Мурманской области. "Представители многих городов сделали интересные и достойные проекты, и поэтому мы решили продолжить этот конкурс и удвоить сумму призового фонда, - сообщил премьер. - Я надеюсь, что этот конкурс станет еще одной возможностью улучшить качество жизни наших людей".

Если мегаполисы сами способны справиться с обновлением парков, скверов, набережных, то небольшие города не всегда могут сделать это самостоятельно

На совещании глава кабинета министров предложил поговорить о таком аспекте реализации национальных проектов, как закупка для них отечественных товаров и оборудования. Президентом, напомнил он, была поставлена задача сделать их долю на внутреннем рынке доминирующей. "Соответственно, нам нужно разработать целевой показатель доли использования российских товаров во всех национальных проектах. Это позволит вести качественный мониторинг и контроль за их реализацией", - заявил Мишустин. "При этом отечественная продукция по своим характеристикам как минимум должна быть не хуже импортных аналогов и, конечно, конкурентна по цене", - указал председатель правительства.

Поскольку все закупки идут через регионы, то их руководители тоже должны активно содействовать выполнению этой цели. Для них, предупредил премьер, увеличение доли российского оборудования станет одним из показателей эффективности. Общим контролем направления займется вице-премьер Юрий Борисов.

Этот фактор станет одним из многих, которые правительству предстоит учесть при подготовке бюджета на следующие три года. Работа уже началась, сроки жесткие. Министерство финансов до 18 марта должно направить в ведомства проекты распоряжений с перечнем субвенций регионам. К началу апреля министерство экономического развития подготовит сценарии развития. Бюджетная комиссия их рассмотрит в конце второго квартала. "Мы проработаем финансирование всех расходов, обсудим, соответственно, поддержку каждой отрасли нашей экономики, чтобы в сентябре принять бюджет на заседании правительства и не позднее 1 октября представить проект бюджета на три года в Госдуму", - обозначил премьер-министр график бюджетной работы.

- При формировании ключевых показателей нужно тщательно проанализировать все риски. Как прежние, которые были связаны с санкциями, так и возможные новые - из-за реакции мировой экономики на эпидемию коронавируса. Предусмотреть все меры, чтобы сгладить их влияние и выполнить стоящие перед нами задачи, - подчеркнул Михаил Мишустин.

Федеральный бюджет остается одним из основных инструментов для достижения национальных целей развития и реализации национальных проектов, добавил он, поэтому будет ориентирован на решение социальных вопросов в области демографии, здравоохранения, социальной защиты людей: продолжится строительство детских садов, школ, больниц, поликлиник, развитие транспортной инфраструктуры.