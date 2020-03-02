Коронавирус привел к огромным убыткам для европейского туризма

Коронавирус только в январе привел к убыткам в размере 1 миллиарда долларов в туристической отрасли Евросоюза. Об этом заявил 2 марта еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

По его словам, в январе страны ЕС посетило примерно на 2 миллиона туристов меньше, чем обычно, "это означает потерю 1 миллиарда евро". Бретон отметил, что в Европу приезжали множество китайцев, но уже два месяца они не едут.

Чтобы поддержать в первую очередь малые и средние предприятия на севере Италии, власти страны уже выделили 3 миллиарда евро.

Также, считает еврокомиссар, из-за коронавируса экономики Италии и Германии могут войти в рецессию. Однако точнее, отметил он, это станет понятно в конце марта, когда компании будут подводить итоги первого квартала 2020 года.