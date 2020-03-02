МАК: Boeing 747 разбился в Бишкеке в 2017 году из-за ошибки пилотов

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал отчет о результатах расследования крушения грузового Boeing 747 в Бишкеке, произошедшего в январе 2017 года. Согласно выводам специалистов, в катастрофе виновен экипаж самолета.

"Причиной катастрофы самолета явилось отсутствие контроля со стороны экипажа за положением самолета относительно глиссады при выполнении автоматического захода на посадку ночью… и, как следствие, непринятие своевременных мер по уходу на второй круг при значительных отклонениях от установленной схемы захода, что привело к столкновению с землей в управляемом полете", - говорится в документе.

Эксперты МАК также пришли к выводу, что экипаж недостаточно хорошо изучил схемы подхода к аэропорту Манас и выбрал не лучший темп снижения. На действиях экипажа сказались усталость от продолжительного полета и темное время суток. "Дополнительно уровень стресса мог увеличиться из-за эмоционального обсуждения членами экипажа указаний и действий специалистов службы управления воздушным движением", - указано в докладе.

Грузовой Boeing 747, владельцем которого являлась турецкая компания ACT Airlines, 16 января 2017 года упал на дачный поселок рядом с киргизским аэропортом Манас. Самолет выполнял рейс Гонконг-Бишкек-Стамбул. При крушении погибли четыре члена экипажа и 35 местных жителей, еще десятки получили ранения. В результате катастрофы было разрушено 26 жилых домов.