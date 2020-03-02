Законодательство, которое регулирует процесс газификации населенных пунктов, надо менять, уверена спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она считает неприемлемой ситуацию, когда в стране с самыми большими запасами "голубого топлива" уровень обеспеченности газом составляет 70 процентов, и этот показатель растет всего лишь на один процентный пункт в год.

В понедельник в Совфеде прошли парламентские слушания на эту тему с участием министра энергетики Александра Новака и руководства ПАО "Газпром". "От уровня газификации зависит в первую очередь качество жизни людей, экологическая обстановка в регионах и самое главное - перспективы социально-экономического развития субъектов РФ", - отметила Матвиенко. Однако если южные регионы страны обеспечены газом на 80-95 процентов, то в Сибири и на Дальнем Востоке этот показатель составляет 9 и 11 процентов соответственно. "Такая ситуация абсолютно неприемлема для страны, которая реализует крупнейшие в мире газовые проекты. Они безусловно важны и нужны. Но при этом нельзя забывать о гражданах, которые десятилетиями ждут, пока в их поселок дотянут трубу", - считает Матвиенко. "Люди рассматривают эту ситуацию как социально несправедливую. Особенно когда экспортные газопроводы проходят по территории их регионов", - добавила она.

Еще одна проблема, на которую остро реагируют люди, это стоимость подключения домохозяйств. "Иногда она в разы превышает среднюю заработную плату по региону", - заметила спикер СФ. Она уверена, что механизм ценообразования должен быть прозрачным и учитывающим финансовые возможности граждан. "Базовые положения и условия надо закрепить законодательно. Это поможет исключить случаи, когда гражданам объявляют фантастические суммы за подключение, а после жалоб в региональные тарифные комиссии цена волшебным образом снижается в несколько раз", - считает Валентина Матвиенко.

Глава Совфеда подчеркнула, что уровень газификации в городе и сельской местности отличается - это 73 и 61 процент соответственно. Если в городе потребности в энергии часто удовлетворяются за счет электричества, то на селе главный источник тепла - газ, его отсутствие сказывается на комфорте жизни и влияет на отток населения из сельской местности. "Может быть, все-таки подумать, и все газовые сети, не только газопроводы, но и газораспределительные сети, передать в одни руки, передать газовым компаниям", - предложила Матвиенко. Тогда поставщики газа перестанут "кивать" на местные власти, которые не могут выполнить свою часть работы по строительству газопроводов, считает она.

В минэнерго согласны, что в сфере газификации населения надо менять правила. Глава ведомства Александр Новак рассказал, что сейчас для подключения частного дома к газовой трубе владелец должен пройти в среднем 9 инстанций и потратить на это 237 дней.

"Нами подготовлена новая модель газификации субъектов РФ, которая требует обсуждения на уровне парламентариев и правительства", - сказал он. В ведомстве также считают, что ответственность за проведение всех работ по газификации должен нести кто-то один. В действующей системе газификации значительная нагрузка возложена на региональные, муниципальные власти и самих потребителей. Одни отвечают за строительство межпоселковых газопроводов, другие - за внутрипоселковые, третьи - за подведение трубы к дому. Отсюда организационные и финансовые сложности. В минэнерго предлагают ввести единого регионального оператора газификации, который будет полностью обеспечивать строительство сетей и подключение потребителя. "Так решается проблема нескоординированных действий и проблема "последней мили", - отметил Новак.

От уровня газификации зависит в первую очередь качество жизни людей

Реализация этой модели позволит гражданами сократить количество инстанций до трех, а срок подведения газа - до 135 дней. А главное - в прошлое должны уйти завышенные и непрозрачные тарифы на подключение, а также ситуации, когда стоимость отвода в разы отличается на четной и нечетной стороне улицы, потому что в одном случае магистраль идет вдоль дворов, а в другом - требуется протянуть трубу под дорожным полотном. "Между одними и теми же потребителями внутри одного населенного пункта не должно быть отличий", - считает Александр Новак. У граждан, добавил он, должна быть возможность оформить все документы по системе единого окна. В этой роли может выступить МФЦ или офис единого оператора.