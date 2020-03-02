Медики рассказали о неожиданной опасности незаменимых омега-3 кислот

Омега-3 жирные кислоты, которые необходимы организму, при регулярном употреблении в течение примерно четырех лет, увеличивают, хоть и незначительно, риск развития рака простаты, выяснили исследователи из Университета Восточной Англии. Материал об этом был опубликован в British Journal of Cancer.

Специалисты также опровергли, что омега-3 могут предотвращать развитие других видов рака, как считалось ранее.

Такие результаты были получены в рамках анализа 47 исследований, в которых изучались факторы риска развития онкологии, и 86 исследований с данными о пациентах с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

- Наша работа показала, что прием добавок с омега-3 в течение нескольких лет может немного снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, но при этом увеличивает, хоть и незначительно, риск развития некоторых видов рака (в статье речь идет о повышенном риске рака простаты - прим. "РГ"). Но данные по омега-3 в основном получены из испытаний добавок с рыбьим жиром, поэтому пока неясны последствия употребления, например, жирной рыбы - богатого источника омега-3. Жирная рыба является источником белка, и таких микроэлементов как селен, йод, кальций, и витамина D - это гораздо больше, чем просто источник омега-3, - пояснила доктор Ли Хупер из Медицинской школы Нориджа в Университете Восточной Англии.