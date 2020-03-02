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02.03.2020 17:13
Рубрика: Спорт

Медведева: Не стала бы менять прошлое, хотя совершила много ошибок

Текст: Екатерина Бодякина
Фото: Александр Вильф/РИА Новости Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира и двукратный серебряный призер Олимпийских игр-2018 Евгения Медведева провела семинары и выступила на гала-шоу в Мексике, продемонстрировав свой показательный номер под песню Билли Айлиш "Idontwannabeyouanymore". Также спортсменка побеседовала с поклонниками в рамках сессии вопросов и ответов.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости www.ria.ru
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Медведева рассказала, что абсолютно довольна своей жизнью и чувствует себя одним из счастливейших людей на земле. "Я должна быть благодарна за свою жизнь многим людям. Прежде всего, мне повезло быть в нужное время в нужном месте. Мои родители потрясающие, все мои тренеры: и бывшие тренеры, и тренеры, под руководством которых я начинала кататься, и Брайан, и Трейси (Уилсон, - прим. "РГ"), и множество окружающих меня людей", - заявила фигуристка.

Медведева добавила, что не хочет менять свою жизнь. "Даже если в прошлом я совершила много ошибок, много ужасных ошибок… Все совершают ошибки, но я бы не стала менять прошлое, потому что, возможно, из-за этих ошибок я сейчас здесь. А я очень счастлива быть сейчас здесь! Никто не знает, что было бы, если бы я исправила эти ошибки, может быть, моя жизнь сейчас была бы катастрофой", - сказала спортсменка.

Ранее тренер Медведевой Брайан Орсер по телефону прокомментировал дальнейшие планы фигуристки. "Евгения тренируется в обычном режиме, продолжит это делать (после мероприятий в Мексике). Очень скоро она приступит к постановке новых программ", - цитирует агентство РИА Новости канадского специалиста. В декабре прошлого года Медведева снялась с произвольной программы на чемпионате России после поломки конька и не смогла отобраться в российскую сборную на главные старты сезона.

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