Минэкономразвития пересмотрит макропрогноз с учетом вспышки коронавируса

Влияние коронавируса на экономику оказалось глубже первоначальных ожиданий, с учетом этого Минэкономразвития пересмотрит подготовленный в январе макропрогноз, к 9 апреля внесет его в правительство. Об этом сообщил глава ведомства Максим Решетников на заседании Комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Он отметил, что прогноз исходил из того, что экономика Китая начнет восстанавливаться уже к концу первого квартала, влияние вспышки заболевания на темпы роста мировой экономики будет достаточно ограниченным, сообщает "Интерфакс".

В январской версии прогноза министерство повысило оценку роста ВВП в 2020 году с 1,7% до 1,9%, учтя тем самым расширение программы материнского капитала, введение выплат семьям с детьми от 3 до 7 лет и поддержку налогового вычета для инвестирующих компаний.