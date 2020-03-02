Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня

Поликлиникам и больницам могут начать присваивать специальные информационные знаки соответствия медорганизации определенному уровню новой модели организации оказания медицинской помощи. Принцип в чем-то схож с присвоением звезд в гостиничном бизнесе. Чем больше звезд, тем выше уровень комфорта и оснащенности.

Проект приказа об этом вынес на общественное обсуждение минздрав.

В ведомстве не смогли оперативно ответить на запрос "Российской газеты" о том, кто и по каким критериям будет присваивать знаки.

Зато известно, как будет выглядеть сам информационный знак: в середине логотипа разместится надпись с указанием уровня соответствия новой модели медорганизации (Уровень 1, Уровень 2, Уровень 3), а в левом нижнем углу - информация о названии организации и уникальный идентификационный номер в форме QR-кода. Знак будет размещаться непосредственно у входа в здание или на входных дверях, а также на официальном сайте медицинской организации. Посетители при помощи мобильного устройства всегда смогут проверить достоверность информации о медучреждении, так что самостоятельно никто не сможет повысить себе уровень.

В минздраве отмечают, что присвоение знаков поспособствует развитию конкурентной среды между медицинскими организациями, а также их открытости.

Что информация о присвоении того или иного уровня поликлинике или больнице даст конкретному пациенту? "Это так называемая трехуровневая система оказания медицинской помощи, - поясняет "Российской газете" глава Общероссийской общественной организации "Лига защитников пациентов" Александр Саверский. - Она была принята несколько лет назад, начинается от первичной помощи и заканчивается высокотехнологичной". Так, первый уровень обеспечивает население первичной медико-санитарной помощью, в том числе первичной специализированной помощью; второй - это межмуниципальный уровень, на котором оказывается специализированная медицинская помощь. А третий уровень - региональный, самый высокий - специализированные клиники, оказывающие высокотехнологичную помощь.

Знак будет размещаться непосредственно у входа в здание или на входных дверях, а также на официальном сайте медицинской организации

На первом уровне, как поясняет Саверский, работают поликлиники, амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты, то есть медучреждения шаговой доступности, которые нацелены на предупреждение и выявление заболеваний. "К сожалению, на этом уровне пока еще много проблем. Не хватает узких специалистов, либо их очень мало и записаться к ним на прием сложно", - указывает эксперт. Поэтому пациентов перенаправляют на второй уровень - в специализированные медцентры или больницы районного или регионального подчинения. Например, если по месту жительства в поликлинике нет штатного онколога, наблюдаться придется в районной или областной поликлинике или больнице. "Это проблема, которую еще предстоит решить", - добавляет эксперт.

Третий уровень медицинской помощи, похоже, отлажен сегодня лучше всего. На нем работают клиники, в которых создаются коллективы специалистов, способных оказывать медицинскую помощь в самых сложных ситуациях, например, принимать роды у пациенток с пороком сердца или выхаживать младенцев весом менее килограмма. К третьему уровню относится и самая современная высокотехнологичная медицинская помощь: ангиопластика и стентирование артерий, технологически сложные виды микрохирургических операций, ЭКО и другие, которые еще лет 10-15 назад была монополией ведущих столичных НИИ. Сегодня же такую помощь получают миллионы пациентов по всей стране.

Особое внимание минздрав сейчас уделяет организации медицинской помощи и лекарственного обеспечения людей с редкими (орфанными) заболеваниями. Лекарства для таких больных очень дорогие. Стоимость лечения одного пациента в год может доходить до 100 миллионов рублей. Во многих странах лечение таких заболеваний чаще всего ложится на плечи самих пациентов или благотворителей. В России на закупку лекарств по 12 наиболее высокозатратным нозологиям в 2019 году было выделено 55,7 млрд рублей. Перечень таких заболеваний расширяется. В 2020 году было добавлено еще 2 заболевания, а сумма выделенных из федерального бюджета средств увеличилась до 61,8 млрд.