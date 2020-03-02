Новому правительству нужно совершить чудо, чтобы в 2020 г. ускорить темпы роста. А почему? У двух главных клиентов России - ЕС и Китая - в 2020 году будет с экономикой не очень. В прошлом году было хуже, чем в 2018-м. Мы очень зависим от этих клиентов, от их спроса на российское сырье. Когда этот спрос растет - мы в ажуре. Когда падает - нам не до рапортов о победах.

Китай - это 16,6% внешнеторгового оборота России в 2019 г. (10,5% в 2013 г.). Растущий торговый партнер N 1. Европейский союз - еще один наш главный клиент, хотя и падающий. За ним - 41,7% внешнеторгового оборота (49,6% в 2013 г.). В центре нашего обмена товарами с ЕС стоит Германия, торговый партнер России N 2. Когда-то она была первым, самым крупным. Сегодня ее доля в обороте - 8% (8,9% в 2013 г.). Еще один маяк для России в ЕС - Нидерланды (транзит нефти). Доля этой страны - 7,3%. Франция - пустяки, 2,3%, Италия - 3,8%.

Торговля с ЕС сверхвыгодна. Продаем на 100 млрд долл. больше, чем покупаем (2019). Эти деньги - валютная основа России. С Китаем скромнее. Положительное сальдо торговли в пользу России - 2 млрд долл.

Такова раскладка сил. Всегда внимательно следим за экономикой наших звезд - Китая, ЕС, Германии. Желаем им быть быстрее! Именно они - основа технологической модернизации России и двигатель спроса на российское сырье. Все остальные страны - мозаика, хотя и важная. США - 3,9% внешнеторгового оборота России (3,3% в 2013 г.). В этом смысле санкции ничего не изменили, потери понес только ЕС. Великобритания - 2,5%, Корея - 3,7%, Япония - 3%. Крупный партнер - Беларусь, 5%. Остальные страны - по убывающей. Казахстан - 2,9%, Украина - 1,7% нашего экспорта-импорта.

Но все-таки наши альянсы с Китаем, ЕС, Германией неравные. Это браки не вполне по любви. В них одна и та же модель торговли - обмен сырья на бусы. Из России катится большой поток сырья. А навстречу - машины и оборудование, комплектующие, электроника, качественные "исходники" (для лекарств, аграриев и т.п.). Доля минерального сырья в экспорте из России в Китай - 73,1%, древесины - 7,7%, машин и оборудования - всего лишь 4,8% (2019). И наоборот, машины и оборудование, средства транспорта в нашем импорте из Китая - 57%, одежда, текстиль и обувь - 11,2%. Такая пока дружба.

Торговля с Евросоюзом сверхвыгодна. Продаем на 100 млрд долл. больше, чем покупаем

А что с Германией? Минеральное сырье - это 84,2% экспорта из России! А навстречу? Машины и оборудование, транспортные средства - 51,5% от всего импорта из Германии, фармацевтика - 12,1%.

И все-таки, может быть, Китай нас вытащит наверх? Придаст ускорение? Но у Китая с конца 2010-х постоянное падение темпов роста экономики. На 2020 год ему пророчат рост ВВП на 5,8% (МВФ). Много? Но Китай еще недавно показывал скорости в 9-10% в год. Никто не знает, насколько будет силен удар по Китаю коронавируса. И уже сейчас прогнозируют еще большее его замедление. Китай - торговый партнер N 2 для ЕС и Германии, N 1 для США и Японии, ключевой поставщик для многих стран и крупнейших бизнесов. Каждый день из многих уголков мира идут новости: нарушены поставки, не хватает комплектующих, вынуждены закрыться, встает производство, падение продаж. Причина - Китай.

Да, еще не беда - может быть, восьмушка беды. Только самое начало. Но если эпидемия вдруг начнет торжествовать, то Китай начнет упорно, неотвратимо замедлять всех.

Прогноз для ЕС на 2020 г. - рост экономики на 1,6% (в 2017 г. - 2,8%), для Германии - 1,2% (в 2017 г. - 2,5%). Низкие темпы страны - консервативны, растут в час по чайной ложке и к тому же тесно связаны с Китаем. Российский экспорт в ЕС в 2019 г. - всего лишь две трети от уровня 2013 г. А импорт машин, оборудования и всего прочего? Тоже две трети. Сонно, вяло.

У нас "китаизация" индустрии. Поток машин и оборудования из Китая в 2,4 раза по стоимости превышает такой же поток из Германии (2019). Когда-то все было наоборот. Догоняющие модернизации в России, наши рывки всегда были основаны на поставках из самых передовых центров мира. Тех, кто был впереди "планеты всей" по технологиям и оборудованию. До XX века - из Европы (Нидерланды, Германия, Франция, Бельгия). В начале 1930-х годов - из США, Германии, Великобритании. Ставились заводы лучше качеством, чем в самих США.

В 1990-х центром модернизации России стали Германия, ЕС. Сегодня эту роль берет на себя Китай. Вопрос только: каким будет качество модернизации? Первичны или вторичны импортируемые из Китая технологии, насколько они уровня "экстра"? Самые ли они новые? Китай дышит - в части технологий - в затылок США, Японии и ЕС, а мы будем дышать в затылок Китаю?

Наши крупнейшие клиенты - Китай, ЕС, Германия - скорее притормозят нас

Так что, Остап Бендер был прав? Заграница нам поможет? В темпах роста пособит? Ответ - нет. Наши крупнейшие клиенты - Китай, ЕС, Германия - скорее притормозят нас. Великих 2000-х, когда внешняя торговля подталкивала рост, больше не будет. А инвестиции из-за рубежа? Их будет - кот наплакал, и больше всего спекулятивных. А где же выход? Он все тот же - на долгие времена. Возврат от сырьевой к универсальной экономике. Максимум поддержки внутреннему спросу.

Повторим - внутреннему спросу! Вот лозунги для первых 100 дней нового правительства. Время - вперед! Стимулы экономике! Хватит заполнять ее поры бесчисленными законами, штрафами, надзорами, хватит уже того, что есть! Дай руку, брат, частный бизнес! Налетай, средний класс! НЭП 2.0. Хватит стареть! Частные деньги - доступнее, ниже процент, меньше налоги, чуть слабее рубль, сильнее льготы за рост и модернизацию и еще тысяча мер, дающих "движуху" тем, кто готов принимать риски, инвестировать и строить большую, развитую - и очень быструю - экономику у себя дома. Мы отстаем - время не терпит!