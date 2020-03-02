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02.03.2020 12:29
Рубрика: Происшествия

Мосгорсуд оставил экс-директора банка "Восточный" под домашним арестом

Текст: Владимир Федосенко
Мосгорсуд рассмотрел апелляционную жалобу бывшего директора по инвестициям банка "Восточный" Александра Цакунова, который считает, что незаконно находится под домашним арестом.
Фото: Владимир Гердо/ТАСС Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Фигурант громкого уголовного дела подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Басманный районный суд Москвы 20 декабря прошлого года поместил его под домашний арест. Затем меру пресечения продлили. Но Цакунов и его адвокаты не согласились с решением о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста и пожаловались в вышестоящую инстанцию. А Мосгорсуд посчитал правильным постановление суда первой инстанции и оставил банкира под домашним арестом.

Деньги основателя Baring Vostok останутся под арестом

В этом деле несколько фигурантов. По версии следствия, основатель Baring Vostok Майкл Калви с топ-менеджером инвестфонда Филиппом Дельпалем и "иными неустановленными лицами" убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9 процента акций компании International Financial Technology Group. По утверждению СК РФ, их оценили в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч. Baring Vostok причинение ущерба этим соглашением отрицает.

В конце декабря следствие переквалифицировало обвинение с мошенничества на растрату денежных средств "Восточного" путем выдачи невозвратного кредита на 2,5 миллиарда рублей "Первому коллекторскому бюро".

Адвокаты фигурантов уголовного дела сообщили, что никто из их клиентов вину не признал.

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