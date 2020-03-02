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02.03.2020 22:25
Рубрика: В мире

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На Украине ждут отставки правительства
Текст: Павел Дульман
Российская газета - Федеральный выпуск № 45(8099)
В среду президент Украины Владимир Зеленский собирает внеочередное заседание Верховной рады, в ходе которого, как предсказывают эксперты, может быть вынесен вотум недоверия правительству Алексея Гончарука. Этот сценарий украинские СМИ и социальные сети обсуждают вторую неделю. Объявленная чрезвычайность заседания должна, по мысли президентского офиса, подчеркнуть важность грядущих изменений и особую роль в них Зеленского. Хотя в действительности вся текущая парламентская неделя будет пленарной, а заседание, строго говоря, - очередным. Но эти обстоятельства не отменяют насущности замены премьера, всего правительства или ротации Кабинета министров при сохранении Гончарука на его нынешнем посту.

О том, что Гончарук не досидит до октября - месяца местных выборов, которым в команде Зеленского придают особое значение, - говорилось сразу после публикации бесед премьера с соратниками, где тот признавал себя "профаном в экономике" и рассуждал о пустоте в голове президента. Отставку приблизил конфликт вокруг госкомпании "Центрэнерго", фактически контролируемой Игорем Коломойским, где Гончарук без консультаций с олигархом на прошлой неделе поменял директорат. С этого момента украинские СМИ со ссылкой на разнородные "источники" начали кастинг новых премьеров.

Фото: Getty Images
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Первым назывался подзабытый политик и миллиардер Сергей Тигипко, факт встречи с которым признал сам Зеленский. К моменту, когда в партии "Слуга народа" опровергли возвращение Тигипко во власть, список соискателей достигал уже семи человек. Сам Гончарук, заметивший сгущавшиеся над ним тучи и уязвленный вольным обсуждением кандидатур сменщиков, повторно написал заявление об отставке на имя президента, хотя, отметим, по закону должен подавать его парламенту. Но вчера, после публикации фотографий его "тайной" встречи с главой офиса президента Андреем Ермаком, премьер на брифинге заявил, что уходить вовсе не собирается.

Из массы неофициальных сообщений об отставке Гончарука выходит картина плотного клубка, в который спутались интересы Игоря Коломойского, Рината Ахметова - нового президентского фаворита по версии украинских СМИ, Международного валютного фонда, посольства США, а также ставленников Джорджа Сороса.

Отдельным сюжетом обсуждается отставка генпрокурора Руслана Рябошапки, саботирующего дела против Петра Порошенко и наиболее одиозных его приспешников. Также наблюдатели ждут в среду отставку главы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника, который сам официально признан коррупционером и внесен в соответствующий реестр Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК). Наконец, предсказывается увольнение главы МИД Вадима Пристайко: того президент больше не берет в зарубежные поездки, смысл его деятельности не понятен самому министру, и он от обиды пустился во все тяжкие - публично в инициативном порядке заявил об отмене Дня Победы и Минских соглашений. Наиболее проницательные эксперты, в свою очередь, отмечают, что возможные перестановки в правительстве имеют единственную цель - поправить рейтинг президента, падение которого очень болезненно, почти панически, воспринимается Зеленским.

Предсказывается увольнение главы МИД Вадима Пристайко: того президент больше не берет в зарубежные поездки

Однако смена правительства в зависимой от западных спонсоров стране не отменит продиктованные ими антисоциальные реформы: продажу земли, делающий украинцев бесправными новый трудовой кодекс, убийственную медицинскую реформу, продолжение русофобской гуманитарной политики.

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