Назван состав мужской сборной России по биатлону на этапы Кубка мира

Тренерский штаб мужской сборной России по биатлону назвал состав команды на предстоящие этапы Кубка мира в Чехии и Финляндии.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на старшего тренера сборной России Сергея Белозерова, на предстоящих стартах в составе команды выступят Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Никита Поршнев и Карим Халили.

Этап Кубка мира к Чехии пройдет 5-8 марта. Как ранее сообщала "РГ", из-за угрозы распространения коронавируса, чешские власти приняли решение проводить гонки без зрителей, хотя все билеты были распроданы заранее.

Следующий этап Кубка мира пройдет в финском Контиолахти с 12 по 15 марта. Завершится сезон гонками в норвежском Осло 20-22 марта.