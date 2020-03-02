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02.03.2020 23:52
Рубрика: Экономика

Котировки надавят на добычу

Низкие цены на нефть невыгодны для стран, не участвующих в ОПЕК+
Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Столичный выпуск № 45(8099)
Крупнейшие производители нефти, участвующие в соглашении ОПЕК+, смогут компенсировать свои потери в случае падения котировок барреля ростом объемов добычи "черного золота".

Парадокс заключается в том, что их противники - страны, не поддержавшие сокращение ОПЕК+, в первую очередь США, при ценах ниже 40 долларов за баррель, вероятнее всего, вынуждены будут сокращать производство.

Фото: Виктор Васенин
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До прихода в мир коронавируса главным дестабилизирующим фактором для нефтяного рынка был рост добычи в США, а также в меньшей степени - в Канаде, Аргентине и на морских месторождениях в Европе. Эти страны весьма успешно пользовались плодами деятельности ОПЕК+, наращивая производство и занимая свободные рынки. Эпидемия в Китае спутала им все карты. Нынешнее падение цен до 50 долларов за баррель марки Brent пока еще не ставит под сомнение рентабельность производства "черного золота". Но если снижение продолжится, можно предположить ухудшение экономики добычи для некоторых участников ОПЕК+ и крупнейших оппонентов соглашения. "В случае долгосрочного падения цены к диапазону 30 долларов за баррель регионы с более высокой стоимостью добычи пострадают в первую очередь. К таким можно отнести глубоководную добычу Северного моря, сланцевую добычу в США и добычу в странах Африки", - считает руководитель международной практики КПМГ по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора КПМГ в России и СНГ Антон Усов.

Цена ниже 40 долларов за баррель сделает нерентабельной сланцевую добычу в США

Последнее исследование британской консалтинговой компании IHS Markit о себестоимости с учетом налогов добычи нефти в 2019 году в разных странах мира показало, что при нынешних ценах 50 долларов за баррель становятся нерентабельными только морские проекты Азербайджана и Казахстана в Каспийском море, добыча с шельфа Венесуэлы и добыча в Китае. Но если котировки упадут ниже и приблизятся к 40 долларам за баррель, то список экономически невыгодных проектов серьезно расширится. В него уже попадет сланцевая добыча в США, а также морские российские проекты без льгот. Еще более глубокое снижение цен на нефть приведет к тому, что станут нерентабельными большинство проектов в США, Канаде, Великобритании, Норвегии, стран Южной Америки и Африки. Пострадают также отечественная морская добыча, проекты в Арктике и Восточной Сибири.

CША и Великобритания резко нарастили закупку нефти в России

В этой ситуации, прибыль продолжит приносить производство нефти в странах Персидского залива и Нигерии. Останется также рентабельной добыча в России на действующих, но не истощенных, месторождениях Западной Сибири и Европейской части страны, а также на многочисленных проектах, пользующихся разнообразными льготами. В результате при сильном падении цен на нефть ниже 40 долларов за баррель наращивать производство смогут страны Персидского залива, почти все входящие в ОПЕК, а также Россия, пусть и не на всех месторождениях.

Экономика Отрасли Нефть и газ Международные организации ОПЕК Цена на нефть

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