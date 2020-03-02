В Федеральной нотариальной палате сообщили, что в последние годы увеличилось число выявленных нотариусами мошенничеств.

За три года нотариусы спасли от больших проблем 757 граждан: какие-то аферисты хотели присвоить себе их квадратные метры, но были разоблачены нотариусами. В общей сложности удалось сберечь от мошенников имущество на 10,7 миллиарда рублей. В эту сумму входят и квартиры граждан, не доставшиеся проходимцам, и выморочное имущество, когда аферисты пытались выдать себя за несуществующих наследников.

Например, более шести попыток совершить сделку купли-продажи квартиры по поддельным паспортам предотвратил нотариус Москвы Александр Федорченко.

Так, в феврале прошлого года в его контору пришли покупатель и продавец. Объектом сделки была квартира в хорошем районе стоимостью в 13 миллионов рублей. Паспорт продавца вызвал у нотариуса сомнения. Пока сотрудники нотариальной конторы проводили дополнительную проверку документа по базам данных, нотариус общался с визитерами, чтобы не дать им уйти.

Когда сотрудники конторы убедились, что паспорт поддельный, была вызвана полиция. Мошенников задержали прямо в кабинете нотариуса.

В другом случае попытка нотариуса задержать мошенников, которые хотели "продать" две квартиры по поддельным паспортам, едва не привела к трагедии - угрожая нотариусу ножом, преступники скрылись. Но незаконная продажа квартир была предотвращена. В настоящее время ведется розыск мошенников. Если бы сделка состоялась, владельцы квартир потеряли бы недвижимость суммарной стоимостью в 30 миллионов рублей.

А нотариус Елена Русакова несколько раз разоблачала поддельных наследников. Так, в ее нотариальную контору обратился представитель мужа умершей женщины для оформления наследства на квартиру.

Уроженка Москвы 1927 года рождения скончалась в 2014 году. Визитеры принесли копию свидетельства о браке, согласно которой муж наследодателя родился в Кировской области. А брак почему-то был зарегистрирован в 2002 году в Башкортостане. Данные обстоятельства вызвали подозрение, в связи с чем был направлен запрос в отдел ЗАГС города Межгорье Башкортостана. Выяснилось, что в действительности брак не заключался и актовая запись в бумажном виде в отделе ЗАГС отсутствует.

В результате профессиональных действий нотариуса была предотвращена попытка хищения квартиры. Теперь жилье оформляется в порядке наследования в собственность Москвы для дальнейшего распределения среди очередников.

"Предотвращать мошенничество, выявлять поддельные документы и защищать граждан и их собственность от криминала помогают развитие цифровых технологий нотариата и расширение полномочий нотариуса", - рассказывают в Федеральной нотариальной палате.

В 2017 году в 40 регионах страны нотариусами было выявлено 352 поддельных документа. В 2018 году в 41 регионе это число составило уже 366. А за неполный 2019 год, с января по октябрь, в 46 регионах выявлено было 516 поддельных документов, по которым пытались совершить нотариальные действия.

Кстати, новые полномочия нотариата недавно обсуждались на семинаре в Стамбуле, посвященном актуальным вопросам развития нотариата России и Турции. Высокую оценку получила российская Единая информационная система нотариата.