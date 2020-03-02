Новейшие беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds+ пришли в Россию. Цена

Компания Samsung объявила о старте продаж в России беспроводных наушников Galaxy Buds+, которые работают до 11 часов без подзарядки. Кейс-аккумулятор обеспечивает дополнительные 11 часов работы, говорится в официальном сообщении.

Наушники Galaxy Buds+. Фото: Samsung

Чтобы добавить наушникам еще час жизни, достаточно заряжать их всего три минуты. Galaxy Buds+ работают как с Android, так и с iOS-устройствами.

В наушниках присутствует режим, в котором звуки окружающего мира подмешиваются к музыке, чтобы владелец не терял связи с реальностью. Сами ушные вкладыши, как обещает производитель, надежно блокируют окружающий шум.

Функция быстрого сопряжения позволяет оперативно переключать наушники с одного устройства на другое - например, можно начать смотреть видео на смартфоне, а продолжить на телевизоре, не прибегая к дополнительным настройкам.

Стоимость новинки составляет 10990 рублей, наушники доступны в черном, белом и голубом цветах.