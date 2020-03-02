Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
02.03.2020,  
11:55
Текст:  Светлана Цыганкова

Новейшие комплексы "Деривация-ПВО" примут участие в параде Победы

Новейшие комплексы "Деривация-ПВО" впервые примут участие в параде Победы на Красной площади. Их доставят в подмосковное Алабино для подготовки к параду железнодорожным транспортом.

Фото: Марина Лысцева/ РИА Новости
В США оценили новую тактику российских Ми-28 против вертолетов "Апач"

Ожидают прибытие боевых машин зенитного артиллерийского комплекса 2С38 "Деривация-ПВО" уже на этой неделе, сообщили в понедельник в пресс-службе министерства обороны России. Всего более десяти перспективных образцов вооружения ракетных войск и артиллерии, войсковой противовоздушной обороны отправили для участия в параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Планируется, что до 15 марта вся техника, входящая в состав механизированной колонны, будет сосредоточена в Алабино. Здесь и начнутся совместные тренировки. Их будет 15. А с 29 апреля техника будет выходить на Красную площадь.

Как писала "РГ", "Деривация-ПВО" предназначена для борьбы с воздушными объектами. Она способна сбивать поражающие элементы высокоточного оружия и даже одиночные снаряды реактивных установок залпового огня. Машина оснащена необитаемым боевым модулем с комбинированным пассивным разведывательно-прицельным комплексом.

Мощная 57-мм пушка со скорострельностью в 120 выстрелов в минуту без труда расправится с боевыми машинами пехоты, бронетранспортерами, сумеет причинить значительный урон кораблям и катерам.

В будущем планируется создать роботизированную версию комплекса.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
бронетехника
Фото: U.S. Department of Defense/Wikimedia.org
США испытали новые ракеты на танке Т-72 12:51
Зачем сирийские боевики пытаются выдать любые подбитые танки за Т-90 27.02.2020
Новейший БТР "Бумеранг" будут выпускать на экспорт 26.02.2020
ПВО
Фото: Пресс-служба главы Дербента
Радиоуправляемую модель "Каспийского монстра" сняли на видео 28.02.2020
Чем могли сбить турецкий ударный беспилотник ANKA-S в Сирии 27.02.2020
Под Петербургом развернуто рекордное количество систем С-400 26.02.2020
парады
Фото: wikipedia.org
Подводная кругосветка: как советские подлодки обогнули земной шар 28.02.2020
Видео: колонна ракетных комплексов "Ярс" выдвинулась на Москву 26.02.2020
Для участия в Параде Победы стратегические "Ярсы" преодолеют 400 км 21.02.2020