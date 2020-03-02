Новейшие комплексы "Деривация-ПВО" примут участие в параде Победы

Новейшие комплексы "Деривация-ПВО" впервые примут участие в параде Победы на Красной площади. Их доставят в подмосковное Алабино для подготовки к параду железнодорожным транспортом.

Ожидают прибытие боевых машин зенитного артиллерийского комплекса 2С38 "Деривация-ПВО" уже на этой неделе, сообщили в понедельник в пресс-службе министерства обороны России. Всего более десяти перспективных образцов вооружения ракетных войск и артиллерии, войсковой противовоздушной обороны отправили для участия в параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Планируется, что до 15 марта вся техника, входящая в состав механизированной колонны, будет сосредоточена в Алабино. Здесь и начнутся совместные тренировки. Их будет 15. А с 29 апреля техника будет выходить на Красную площадь.

Как писала "РГ", "Деривация-ПВО" предназначена для борьбы с воздушными объектами. Она способна сбивать поражающие элементы высокоточного оружия и даже одиночные снаряды реактивных установок залпового огня. Машина оснащена необитаемым боевым модулем с комбинированным пассивным разведывательно-прицельным комплексом.

Мощная 57-мм пушка со скорострельностью в 120 выстрелов в минуту без труда расправится с боевыми машинами пехоты, бронетранспортерами, сумеет причинить значительный урон кораблям и катерам.

В будущем планируется создать роботизированную версию комплекса.