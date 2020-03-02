Обнаружен коронавирус у пассажира, летевшего транзитом через Москву

У пассажира, летевшего из Ирана в Пекин транзитом через Москву, обнаружили коронавирус. Об этом сообщается на официальном сайте посольства РФ в Китае.

Речь идет о человеке, который был изолирован в пекинском аэропорту Шоуда 29 февраля с подозрением на коронавирус после того, как сошел с борта рейса, прилетевшего из Москвы. Данный пассажир, являющийся гражданином иностранного государства, следовал из Ирана транзитом через московский аэропорт Шереметьево в Пекин.

"Все пассажиры, следовавшие одним рейсом с упомянутым больным коронавирусом, были доставлены в специально переоборудованную под изоляционное помещение гостиницу для прохождения медицинского осмотра. Ни у одного из следовавших на борту граждан России (20 пассажиров) симптомов COVID-19 на данный момент не выявлено", - говорится в заявлении посольства.

В российской дипмиссии уточнили, что "по информации властей Пекина, лица, сидевшие в самолете в непосредственной близости от больного, останутся изолированными в упомянутой гостинице, где пройдут обязательный 14-дневный карантин, среди них двое граждан России". Тогда как остальные пассажиры смогут покинуть гостиницу в течение текущего дня.