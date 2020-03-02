ОЭСР предупредила о разрушительном влиянии коронавируса на экономику

Сценарий с падением темпов роста мирового ВВП с 2,9% до 2,4% ОЭСР рассматривает как базовый. Однако широкое распространение вируса по всему Азиатско-Тихоокенанскому региону, Европе и Северной Америке может привести к гораздо более серьезной просадке глобального экономического роста: он потеряет до 1,5 п.п., то есть окажется вдвое меньше тех 2,9%, которые ОЭСР прогнозировала до вспышки вируса в ноябре.

Эпицентром потрясений, связанных с резким замедлением и без того достаточно сдержанного экономического роста, станет Китай. Базовый прогноз по нему ОЭСР ухудшила сразу на 0,8 п.п., до 4,9%. Если он сбудется, 2020 год станет самым худшим для экономики Китая с 1990 года.

Прогноз по России ОЭСР снизила также значительно - сразу на 0,4 п.п., до 1,2%. Замедление мирового экономического роста чревато для России прежде всего снижением цен на нефть, газ и металлы - основные экспортные товары.