Оклады учителей и врачей предложили повысить до уровня не ниже двух МРОТ

Документ внесла группа депутатов от КПРФ во главе с лидером фракции Геннадием Зюгановым.

В законопроекте имеется в виду МРОТ, установленный в регионе, на территории которого расположены конкретные организации образования и здравоохранения.

Один из авторов, член комитета по бюджету и налогам Михаил Щапов объяснил журналистам, что сейчас оклад, как правило, очень низкий - зачастую на уровне регионального МРОТа. А сумма стимулирующих надбавок зависит от многих факторов и может варьироваться. В результате каждый месяц учитель, врач или медсестра гадают, сколько они получат.

Это приводит к нехватке кадров и падению качества работы специалистов, добавил парламентарий.

Авторы рассчитали, что на установление минимальной заработной платы педагогических работников и медицинского персонала на уровне в двух МРОТ потребуется порядка 620,7 млрд рублей в год. Дополнительные расходы предлагается учесть в проекте закона о федеральном бюджете на следующие три года. Для этого срок вступления законопроекта в силу перенесен на 2021 год.

Правительство законопроект не поддержало. Кабмин не увидел в документе, как будет регулироваться установление базовых ставок зарплаты в регионах, где не заключены региональные соглашения о МРОТ, а также для работников организаций, финансируемых из федерального бюджета.

В отзыве также названо необоснованным предлагаемое законопроектом выделение только двух категории работников (педагогических и медицинских).