Оклады учителей и врачей предложили повысить до уровня не ниже двух МРОТ

Новости

В Новгородской области школьница умерла, вдохнув газ из зажигалки 13:01
Jeep Grand Cherokee готовится к смене поколения 13:01
Минобразования Башкирии проверит оскорбляющую детей учительницу 12:57
Вышел трейлер комедии с Джуди Денч "Бывшая с того света" 12:47
Европейской экономике угрожают срывы поставок из-за коронавируса 12:46
На Алтае экс-министра обвинили в покупке внедорожника вместе спецтехники 12:41
В Костроме задержали банду "магов и целителей", обиравших стариков 12:37
Похититель почти шести тысяч велосипедных седел арестован в Японии 12:34
В Краснодаре завели дело о массовом отравлении детей блинами 12:32
Парковка в Москве будет бесплатной 8 и 9 марта 12:29
Скончалась народная артистка РСФСР и Мордовии Мария Антонова 12:28
На Урале пресекли сбыт поддельных пятитысячных купюр 12:27
Этап Кубка мира по биатлону в Чехии пройдет без зрителей 12:26
В Ленобласти женщина попыталась задушить двухлетнюю дочь 12:16
Renault представила концепт-трансформер Morphoz 12:13
В Приморье водителя автобуса оштрафовали за отказ везти ветерана 12:07
В Сети появился трейлер "Трех Джокеров" - с Фениксом, Лето и Леджером 12:05
Как стать владельцем заброшенного гаража 12:02
Обнаружен коронавирус у пассажира, летевшего транзитом через Москву 11:45
Бен Стиллер присоединится к Вину Дизелю в "Форсаже 9" 11:40
Максимальная цена съемной "однушки" в Москве составила 150 тысяч рублей 11:28
В Екатеринбурге напали на экс-директора овощебазы 11:09
В Краснодаре 21 ребенок отравился после празднования Масленицы 11:07
Видео: В Тверской области взорвалось чучело Масленицы 11:03
У Hyundai Sonata появилась версия с удлиненной колесной базой 11:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят национальные проекты
В "РГ" обсудят национальные проекты
В "РГ" наградят победителей олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - Финансист!"
В "РГ" наградят победителей олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - Финансист!"
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
02.03.2020 11:48
Рубрика: Власть

Оклады учителей и врачей предложили повысить до уровня не ниже двух МРОТ

Текст: Татьяна Замахина
В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается установить базовые оклады учителей и медиков не ниже двукратного минимального размера оплаты труда (МРОТ). Кабмин проект не поддержал.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Документ внесла группа депутатов от КПРФ во главе с лидером фракции Геннадием Зюгановым.

В законопроекте имеется в виду МРОТ, установленный в регионе, на территории которого расположены конкретные организации образования и здравоохранения.

Фото: iStock
Для учителей предлагают ввести ряд льгот

Один из авторов, член комитета по бюджету и налогам Михаил Щапов объяснил журналистам, что сейчас оклад, как правило, очень низкий - зачастую на уровне регионального МРОТа. А сумма стимулирующих надбавок зависит от многих факторов и может варьироваться. В результате каждый месяц учитель, врач или медсестра гадают, сколько они получат.

Это приводит к нехватке кадров и падению качества работы специалистов, добавил парламентарий.

Авторы рассчитали, что на установление минимальной заработной платы педагогических работников и медицинского персонала на уровне в двух МРОТ потребуется порядка 620,7 млрд рублей в год. Дополнительные расходы предлагается учесть в проекте закона о федеральном бюджете на следующие три года. Для этого срок вступления законопроекта в силу перенесен на 2021 год.

Правительство законопроект не поддержало. Кабмин не увидел в документе, как будет регулироваться установление базовых ставок зарплаты в регионах, где не заключены региональные соглашения о МРОТ, а также для работников организаций, финансируемых из федерального бюджета.

В отзыве также названо необоснованным предлагаемое законопроектом выделение только двух категории работников (педагогических и медицинских).

Власть Работа власти Экономика Работа Зарплата Законопроекты и комментарии

Главное сегодня

Российские банки ограничили выдачу кредитных карт населению
Минобороны: Россия не гарантирует безопасность авиации Турции в Сирии
Злоумышленник захватил в заложники 30 человек в ТЦ на Филиппинах
Жителям России могут пересчитать плату за отопление из-за теплой зимы
Первый в 2020 году пуск с космодрома Восточный запланирован на апрель
Как водителям защитить свои права в суде и какие дела надо доверять суду присяжных
Россиянам старше 40 лет могут начать давать выходной для диспансеризации