Ольга Любимова: Коронавирус не повлиял на график культурных мероприятий

Коронавирус пока серьезно не повлиял на график культурных мероприятий в России, однако внес некоторые коррективы в международные планы. Об этом сообщила журналистам министр культуры РФ Ольга Любимова.

Ведомство рекомендовало временно ограничить проведение российско-китайских культурных мероприятий. Так, например, на год были перенесены гастроли Государственного академического ансамбля народного танца им. Игоря Моисеева, которые должны были состояться в Китае в конце февраля.

"Сейчас корректируется ряд графиков, но совершенно несущественно. И пока, мне кажется, рано говорить о каких-то серьезных изменениях… Конечно, мы следим за новостями, за общей повесткой, и в случае чего готовы к изменениям, но пока их нет", - цитирует министра РИА Новости.

Изменение гастрольного графика ансамбля Моисеева Ольга Любимова объяснила вполне "понятными причинами, в том числе и транспортными", и обратилась ко всем с просьбой не создавать лишней истерики, которая негативно сказывается и на людях, которые занимаются творчеством, и на зрителях.

Министр заверила, что ее ведомство делает все, чтобы творческие люди могли работать в привычном для себя режиме без лишней тревоги или прессинга. По ее словам, в каждом театре и в каждом музее люди продолжат готовиться к запланированным ранее спектаклям и выставкам.

"Мы пока не знаем, как будут разворачиваться события, и продолжаем следить за ситуацией. При этом мы постараемся сделать так, чтобы каждое учреждение культуры существовало в том графике, который у них был запланирован в начале года", - сказала Ольга Любимова.

Что касается возможной отмены гастролей или переноса открытий выставок, то глава ведомства напомнила, что существует огромное количество организаций, которые сами принимают решение, а не ждут директивы из министерства. Именно так поступил Государственный академический ансамбль народного танца им. Игоря Моисеева, который принял решение о переносе гастролей. Также на конец 2020 - начало 2021 года перенесена выставка президента Российской академии художеств, скульптора и художника Зураба Церетели, которая должна была открыться в марте в Национальном музее искусств Китая в Пекине.