В то время как 17-летняя шведская активистка Грета Тунберг продолжает спасать мир от экологической катастрофы (недавно она возглавила 15-тысячный "марш детей" под проливным дождем в Бристоле), кое-где появляются лидеры "сопротивления климатической диктатуре" в лице столь же юных дев. СМИ пишут по крайней мере о двух "Анти-Гретах" - из Швеции и Германии. Впрочем, скептики полагают, что и они возникли на политическом горизонте неспроста.

Так, на родине Греты Тунберг конкуренцию ей вполне может составить Изабелла Нильссон Ярванди - 16-летняя политическая активистка родом из неблагополучного квартала Гетеборга. Хотя Изабелла происходит из смешанной семьи (по отцу она иранка), девушка называет себя "патриотом страны викингов", активно выступая против идей глобализма, мультикультурализма и неограниченного притока мигрантов. Тема изменения климата волнует Ярванди несколько меньше, но она признает, что была бы не прочь подискутировать с Гретой - тем более что в СМИ их часто противопоставляют. Наблюдатели отмечают, что обе шведки представляют собой новый тип молодых деятелей, которые активно вещают с трибун, раздают интервью и собирают тысячи поклонников в соцсетях - только вот об их профессиональных навыках и образовательном багаже (Грета, как известно, осуществила завидную мечту миллионов детей не ходить в школу под благовидным предлогом) не известно ровным счетом ничего.

К той же когорте медиаикон принадлежит и немецкая "Анти-Грета" - популярный блогер Наоми Зайбт из Мюнстера. Миловидная 19-летняя блондинка с детским личиком и собственным YouTube-каналом напрямую позаимствовала у Тунберг лозунг "Как вы смеете!". Только он обращен вовсе не к политикам, якобы "укравшим детство" у европейских детей, а к экологам и СМИ, которые, по мнению Наоми, разжигают нездоровый ажиотаж вокруг темы глобального потепления. Собственно, Зайбт его не признает вовсе. Пока конспирологи пытаются разгадать "проект Греты Тунберг" (та, разумеется, категорически отрицает, будто за ней стоят влиятельные внешние силы), журналисты выяснили, что с немецкой девушкой уж точно все обстоит не так просто. В декабре Наоми Зайбт, как и Грета, стала гостьей климатической конференции ООН в Мадриде - по линии чикагского Центра изучения окружающей среды при Институте Хартленда. Только выступала она в качестве идейного антипода шведки, что не случайно. По данным The Guardian, институт традиционно финансируется нефтяными и угольными компаниями, продвигая в их интересах "радикальные антиклиматические теории". При этом, как пишет The Washington Post, его сотрудники "наслаждаются роскошью прямого доступа к администрации Трампа".

Немецкую активистку взял на работу американский Институт Хартленда, получающий, по данным СМИ, финансирование от нефтяного лобби

Один из ведущих исследователей Института в 2018-2019 годах и вовсе занимал высокий пост в Совете национальной безопасности США. В начале года этот "мозговой центр" нанял Наоми на работу, "чтобы она стала молодым лицом кампании, призванной посеять сомнения в негативном воздействии человека на окружающую среду". Кроме того, фройляйн Зайбт - по следам Греты - совершила вояж за океан, на конференцию консервативных политических активистов, поддерживающих президента-республиканца. Издание предполагает, что промышленные лоббисты используют Наоми Зайбт для давления на ФРГ, которая стремится быть пионером "зеленой энергетики" и тянет за собой Евросоюз на пути отказа от углеводородов.