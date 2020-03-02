Освещавших ситуацию с мигрантами журналистов избили в Греции

Неизвестные избили иностранных журналистов, освещавших на острове Лесбос ситуацию с притоком в Грецию нелегальных мигрантов из Турции.

Ассоциация корреспондентов иностранной прессы сообщила о двух таких случаях. "Наши коллеги получили серьезные травмы, поврежденными оказались отснятые материалы. Мы призываем местные власти немедленно вмешаться", - говорится в заявлении.

ТАСС напоминает, что ситуация с нелегальными мигрантами в Греции резко обострилась в конце прошлой недели. За два дня на греческие острова на лодках прибыли более 500 мигрантов. И береговая охрана Турции перестала задерживать такие плавсредства. В Анкаре приняли решение не останавливать сирийских беженцев, которые стремятся попасть в Европу по морю или суше.