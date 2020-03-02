Панарин впервые в карьере набрал 90 очков за сезон

Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин впервые в карьере достиг отметки в 90 набранных за сезон очков.

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ "рейнджеры" принимали "летчиков" из Филадельфии. В первом периоде голкипер хозяев Хенрик Лундквист был вынужден трижды капитулировать после бросков Мэтта Нисканена, Шона Кутюрье и Михаэля Раффля.

В начале второго периода Дерек Грант сделал преимущество гостей катастрофическим. И в этот момент хозяева наконец-то смогли проснуться. Мика Зибанежад размочил счет, но радость продлилась недолго - гол Трэвиса Конекни сделал счет 1:5.

В третьем периоде российский форвард Павел Бучневич и Зибанежад немного сократили разницу в счете, но матч спасти не удалось.

Панарин отметился двумя голевыми передачами, набрав 90 очков в сезоне. Это новое достижение игрока. Теперь на очереди отметка в 100 очков. Россиянин набрал очки в 13-м матче подряд, установив личный рекорд по количеству проведенных подряд результативных матчей в лиге.

А ассистировавший партнерам защитник "Филадельфии" Иван Проворов набрал 33-е очко в сезоне.