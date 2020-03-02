Первый случай заболевания коронавирусом зафиксирован в Латвии

Министерство здравоохранения Латвии подтвердило первый в республике случай заболевания коронавирусом Covid-19, передает "Интерфакс" со ссылкой на агентство BNS. Речь идет о женщине, которая в субботу, 29 февраля, прилетела из Мюнхена, а перед этим побывала в затронутом вирусом регионе Италии.

Зараженную перевезли в Латвийский центр инфектологии, где обследовали и взяли все анализы. С ней в больницу доставлен и ее ребенок, хотя по его анализам на коронавирус получит отрицательный результат.

Сейчас медики собирают информацию о пассажирах самолета, в котором летела пациентка из Мюнхена. Речь идет более чем 140 взрослых и детях. Два десятка человек, находившиеся в опасной близости от зараженной женщины, будут находиться под наблюдением врачей.