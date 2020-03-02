Похититель почти шести тысяч велосипедных седел арестован в Японии

Полиция японской Осаки арестовала мужчину, у которого обнаружили коллекцию из 5,8 тысячи украденных им велосипедных седел, сообщает Japan Times.

Водитель грузовика Хироаки Суда два раза попал в поле зрения камер видеонаблюдения в момент кражи, после чего его задержали.

Впоследствии 57-летний злоумышленник рассказал полиции, что воровать велосипедные седла он начал четверть века назад, чтобы "снять стресс". Причем, будучи водителем, он имел возможность заниматься этим как в Осаке, так и в Токио. За это время в его коллекции скопилось почти шесть тысяч велоседел всех моделей и расцветок.