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02.03.2020 12:34
Рубрика: В мире

Похититель почти шести тысяч велосипедных седел арестован в Японии

Текст: Константин Волков
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Полиция японской Осаки арестовала мужчину, у которого обнаружили коллекцию из 5,8 тысячи украденных им велосипедных седел, сообщает Japan Times.

Фото: iStock
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Водитель грузовика Хироаки Суда два раза попал в поле зрения камер видеонаблюдения в момент кражи, после чего его задержали.

Впоследствии 57-летний злоумышленник рассказал полиции, что воровать велосипедные седла он начал четверть века назад, чтобы "снять стресс". Причем, будучи водителем, он имел возможность заниматься этим как в Осаке, так и в Токио. За это время в его коллекции скопилось почти шесть тысяч велоседел всех моделей и расцветок.

В мире Восточная Азия Япония

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