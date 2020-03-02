Покупателей апартаментов могут уравнять с обманутыми дольщиками

Дольщики, вложившиеся в покупку апартаментов или торговых помещений, вероятно, смогут в будущем избежать потери своих денег, если стройка окажется заморожена. В Госдуме подготовлен проект изменений в закон о банкротстве, которым предполагается уравнять их в правах с покупателями жилья.

Покупатели квартир сейчас защищены законом гораздо лучше, чем те, кто приобрел нежилые помещения (к ним относятся и апартаменты) в том же доме. Потенциальные жители при банкротстве компании могут в итоге через Фонд защиты прав дольщиков получить либо квартиру, либо денежную компенсацию. Эти же правила распространяются на приобретение в новостройке машино-мест или нежилых помещений площадью до 7 квадратных метров (как правило, кладовок). Но для покупателей остальных нежилых помещений законом о банкротстве не предусматривается ни компенсаций, ни даже передачи им помещений, если дом впоследствии все-таки будет достроен, поясняет руководитель общественной организации защиты прав участников долевого строительства "Право на защиту" Андрей Тютюнин. Единственное, что им позволяет закон, - это предъявить финансовые требования к застройщику и стать кредиторами 4-й очереди по денежным требованиям. Но раз застройщик разорился - их требования обычно остаются только на бумаге.

"Все, кто покупают помещения в новостройках, знают про закон об участии в долевом строительстве, по которому все дольщики - и граждане, и организации независимо от типа приобретаемого помещения - находятся в равных условиях. А в случае банкротства застройщика всплывает вот этот нюанс - некоторые из них почти не имеют шансов вернуть вложенные деньги, и для людей это становится невероятным сюрпризом", - отмечают в организации. Те, кто приобрел, к примеру, апартаменты, собираясь в них жить, и готов был мириться с отсутствием рядом школ и детских садов, сталкиваются с безвозвратной потерей немалых сумм. Те же проблемы у предпринимателей, купивших помещения на первых этажах домов, чтобы открыть там магазин, парикмахерскую или кафе. Как отмечает Тютюнин, коммерсантам нередко указывают, что их вклад в недвижимость - инвестиции, и они несут инвестиционные риски. Однако по закону об инвестиционной деятельности дольщики к инвесторам не относятся.

"Нынешние формулировки закона о банкротстве исключают из состава дольщиков юридических лиц, а также покупателей нежилых помещений более 7 квадратных метров, в том числе апартаментов, вне зависимости от того, физическими или юридическими лицами они являются", - говорит инициатор законопроекта, который вскоре планируется внести в Госдуму, депутат Алексей Кобилев. Документ предлагает устранить это противоречие и предоставить всем дольщикам равные права.

Покупатели нежилых помещений рискуют не получить их, даже если дом достроят

По данным Фонда защиты прав дольщиков, в России насчитывается около 200 тысяч покупателей жилья, пострадавших от недобросовестных застройщиков, им предполагается в ближайшие годы выплатить компенсации или достроить жилье. "Доля покупателей нежилых помещений, пострадавших от застройщика-банкрота, зависит от конкретного здания. В 10-этажном доме нежилые помещения могут занимать 10% дома, а есть, например, здания, целиком состоящие из апартаментов", - говорит Тютюнин. Ориентировочно число пострадавших "нежилых" дольщиков оценивается как минимум в один-два десятка тысяч.