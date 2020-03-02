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02.03.2020 09:00
Рубрика: Общество

Потребление табака в современном понимании

Текст: Марина Володина
В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) запущен процесс разработки единого технического регламента для никотинсодержащей продукции. По словам вице-министра торговли и интеграции Казахстана Жанель Кушуковой, принятое решение позволит сформировать в рамках Союза единый подход к регулированию многообразия альтернативных средств и систем доставки никотина. В настоящее время отсутствуют обязательные специальные требования как на уровне ЕАЭС, так и на уровне стран-членов союза.
Фото: Донат Сорокин/ ТАСС Фото: Донат Сорокин/ ТАСС
Фото: Донат Сорокин/ ТАСС

Такой шаг соответствует концепции предлагаемых поправок в российское антитабачное законодательство, которые сейчас проходят финальную стадию подготовки ко второму чтению.

Автор документа, заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский предложил в течение двух лет разработать технологические регламенты и, начиная с середины 2022 года, регулировать различные виды никотинсодержащей продукции с их учетом.

Первый заместитель председателя комиссии по общественному контролю Общественной палаты РФ Артем Кирьянов, комментируя предложенные поправки, заявил: "Мы должны понимать, что именно продается, каким образом это работает, какие капсулы и изделия, содержащие никотин, используются в этих средствах. Если мы все это будем понимать на уровне медицины и на уровне технологий, то я думаю, что тогда проблем не будет".

При этом, по словам Кирьянова, ответственность за доступ к альтернативной продукции несовершеннолетних лежит на государстве: "Вопрос контроля - это всегда вопрос государства, а не производителя. Что касается приобретения, то очевидно, что изделия, содержащие никотин, должны быть доступны после достижения восемнадцатилетия. В розничных сетях это уже соблюдается де факто. Кроме того, многие системы нагревания табака продаются с регистрацией и, соответственно, уже на этапе приобретения самого устройства понятно, что покупателю исполнилось восемнадцать лет".

Заместитель директора по научной работе и инновациям Всероссийского научно-исследовательского института табака, махорки и табачных изделий Евгения Гнучих участвовала в разработке технического регламента Таможенного союза на табачную продукцию. Она охарактеризовала предлагаемый двухгодичный переходный период для разработки технического регламента ЕАЭС на никотинсодержащую продукцию как недостаточный.

- Для разработки регламента необходимо выработать понимание того, какие показатели безопасности будут применены к различным видам продукции. Кроме введения ограничения содержания никотина, необходимо учесть долю канцерогенных и токсичных веществ в составе альтернативных систем доставки никотина. Сейчас их содержание не регламентировано даже на международном уровне. Международная организация по стандартизации занимается этим вопросом, - отметила Гнучих. По ее мнению, средний срок подготовки такого документа составляет пять лет.

Другой заметной рассматриваемой поправкой стало предложение приравнять электронные средства доставки никотина к обычным табачным изделиям. Авторами поправки выступили сенатор Валерий Рязанский и депутаты Госдумы Николай Герасименко, Вера Ганзя, Марат Бариев, Ирек Зиннуров, Магомед Селимханов. Такой подход поддержал и Минздрав России. Однако директор института экономики и здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович уверена, что уравнительный подход приведет к дальнейшему росту серого рынка.

- В этом вопросе нужно идти навстречу людям. Альтернативные способы доставки никотина - это все-таки намного меньший вред в сравнении с курением сигарет. И в ситуации уравнивания регулирования мы загоняем потребителей таких продуктов в курилки, где они станут пассивными курильщиками и получат еще больше вреда, не смогут снизить вредное воздействие продуктов горения, - заявила Попович.

Центр развития здравоохранения Московской школы управления "Сколково" недавно представил результаты исследования, в соответствии с которым полный переход 35 миллионов российских курильщиков на альтернативные средства доставки никотина сократил бы национальные расходы на здравоохранение на 6,4 процента. По данным ВЦИОМ, потребителями альтернативных никотинсодержащих продуктов в России в настоящее время являются около 3 миллонов человек.

Как ранее сообщил председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов, данный законопроект с учетом поправок должен быть вынесен на второе чтение 3 марта.

Общество

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