Президент предложил новые поправки в Конституцию

Совет Госдумы определил, что нижняя палата рассмотрит законопроект во втором чтении 10 марта, а на следующий день - в третьем.

Самым резонансным стало предложение главы государства об упоминании в Конституции Бога. Ранее с такой инициативой выступил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, идею поддержали и представители других конфессий. Поправка звучит так: "Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность развития Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство". Сопредседатель рабочей группы, сенатор Андрей Клишас объяснил необходимость такого дополнения тем, что "вера в Бога, признание исторически сложившегося государственного единства многие века были основой развития государства и человека". При этом он подчеркнул, что Россия остается светским государством. Каждый гражданин по-прежнему будет вправе свободно исповедовать в современной России любую религию или не исповедовать никакой.

В числе внесенных президентом поправок содержится и положение о закреплении в Основном Законе понятия брака как союза мужчины и женщины. Эту норму ранее предложил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. По его оценке, это должно пресечь спекуляции на теме предоставления отдельных прав людям нетрадиционной сексуальной ориентации.

Владимир Путин, комментируя предложение, заявил рабочей группе, что идея защищать семейные ценности, в том числе традиционный состав семьи, является правильной. Глава государства подчеркнул, что пока он президент, в России не будет родителя номер один и номер два - "будет папа и мама".

Согласно поправке, дети являются важнейшим достоянием России

Еще в одной президентской поправке говорится, что дети являются важнейшим достоянием России, государство обязано создавать условия для их всестороннего развития. Президент, поддержав это предложение рабгруппы, ранее объяснил, что "в традициях народов России всегда было особое, бережное отношение к детям".

Другой блок поправок касается социальной темы. Владимир Путин предложил закрепить в Конституции индексацию пенсий не реже раза в год, а также повышение пособий и других соцвыплат. Кроме того, государством гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ. "Российская Федерация уважает труд граждан и обеспечивает защиту их прав", - подчеркивается в поправках.

Как объяснили в рабочей группе, Основной Закон в обновленной редакции становится долгосрочным договором между властью и обществом, детализирующим социальные обязательства государства вне зависимости от экономической ситуации.

Важный блок поправок посвящен защите суверенитета, а также истории от посягательств.

Поправка президента гласит о недопустимости действий и призывов, связанных с отчуждением части территории РФ. Исключение сделано для делимитации, редемаркации границы России с сопредельными государствами. В рабочей группе считают, что эта норма, зафиксированная в Конституции, повысит степень защиты страны и ее границ. А уже после внесения в Конституцию запрета на отчуждение территорий соответствующие поправки внесут в Уголовный и Административный кодексы, рассказал сопредседатель рабочей группы, глава профильного думского Комитета Павел Крашенинников.

Любое очернение подвига народа при защите Отечества будет антиконституционным, говорится еще в одной поправке президента. Россия в соответствии с ней чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Чрезвычайно важно обратить на это внимание в Основном Законе, сказал ранее Владимир Путин рабгруппе. "Все ляжет в копилку общественного сознания, пойдет на благо страны", - отметил он. Впрочем, добавил президент, "украсть" у страны победу во Второй мировой войне невозможно.

Владимир Путин в своих поправках также предлагает прописать в Конституции, что Россия является правопреемником СССР. Причем это распространяется и на зарубежные активы Союза. Председатель Госдумы Вячеслав Володин оценил эту норму как "ответ на запрос, который существует в обществе".

Государством гарантируется МРОТ не менее прожиточного минимума

В тексте поправок президента РФ говорится и о том, что государство защищает культурную самобытность всех народов и этнических общностей России, гарантирует сохранение этнокультурного и языкового многообразия. Закрепляется использование русского языка на всей территории страны, но республикам дается право устанавливать национальные языки в качестве государственных. Кроме того, Россия оказывает поддержку соотечественникам, проживающим за рубежом. По словам Володина, эти поправки говорят "о нашей идентичности, закрепляют нашу традицию, историю, культуру". При этом русский народ входит в союз равноправных народов, отметил спикер Госдумы. Он обратил внимание, что обеспечивается защита прав народов РФ, их право на язык.

И, наконец, вводится новое ограничение для чиновников. Владимир Путин предложил прописать в Конституции запрет для муниципальных служащих иметь иностранное гражданство и счета за рубежом. По словам Володина, "это новая норма".

В поправках говорится также о ряде процедурных вопросов. Уточняется, что изменения в Основном Законе будут считаться одобренными, если за них проголосуют более половины участников общероссийского голосования. Напомним, что оно состоится 22 апреля, и одобрение от граждан будет обязательным условием для вступления поправок в силу.