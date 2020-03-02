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02.03.2020 18:57
Рубрика: Власть

Президент предложил в Конституцию поправку о защите исторической правды

Текст: Татьяна Замахина
Любое очернение подвига народа при защите Отечества будет антиконституционным. Президент РФ Владимир Путин предложил соответствующую поправку в Конституцию. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Поправка предложена ко второму чтению законопроекта об изменениях в Основном законе.

Фото: Фотохроника ТАСС
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В ней говорится: "Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается".

- Любое выступление с очернением подвига наших граждан будет признаваться антиконституционым, - резюмировал Володин.

Ранее Владимир Путин поддержал эту поправку на встрече в Кремле с рабочей группой по подготовке изменений в Основном законе. С инициативой выступил член рабочей группы, глава думского комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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Глава государства согласился, что нужно "активно противостоять" попыткам очернения. "И будет уместно это так, аккуратно, отразить и в Основном законе страны", - сказал президент РФ.

Путин при этом заметил, что "украсть" у страны победу во Второй мировой войне невозможно. "Берлин-то кто штурмовал, чей флаг над Рейхстагом развевался? Этого никто не забудет", - подчеркнул президент.

Российский лидер также напомнил, что сам неоднократно говорил о проблеме фальсификации истории. Так что это вполне уместно обратить внимание на защиту исторической правды и недопустимость умаления значения подвига народа при защите Отечества. "Все это чрезвычайно важно, все ляжет в копилку общественного сознания, пойдет на благо страны, безусловно", - резюмировал Путин.

Власть Право Президент Законодательная власть Госдума Вторая мировая война Изменения в Конституцию РФ

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