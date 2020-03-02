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02.03.2020 23:15
Рубрика: Происшествия

Проводников и стюардесс предложено оснастить видеорегистраторами

Текст: Иван Петров
Снабдить проводников в поездах и стюардесс в самолетах видеорегистраторами предложили в Главном управлении на транспорте (ГУТ) МВД России. О подобной инициативе рассказал начальник ГУТ МВД генерал-лейтенант полиции Дмитрий Шаробаров. "Мы буквально на днях внесли предложение в Минтранс об обязательном оснащении видеорегистраторами проводников в поездах и бортпроводников в авиации", - сообщил полицейский в интервью газете "Гудок".

По его словам, сотрудники транспортной полиции и кассиры-контролеры в пригородных электропоездах уже носят на форменной одежде персональные видеорегистраторы. "Даже самые буйные пассажиры, когда видят камеру, стараются вести себя тише", - пояснил цель предложения генерал Шаробаров.

Фото: Михаил Почуев / ТАСС
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"Фиксация совершения административных правонарушений и преступлений в дальнейшем может служить хорошей доказательной базой и использоваться в целях защиты чести и достоинства сотрудников в конфликтных ситуациях", - отметил руководитель транспортной полиции.

Очень помогают в работе транспортным полицейским и планшеты. "Эффективно в условиях высокого пассажиропотока использование мобильных планшетов, подключенных к информационным ресурсам и розыскным базам МВД. Благодаря им можно быстро проверить граждан на предмет нахождения их в розыске, при этом вести гражданина в дежурную часть для проверки не потребуется. Значительно экономится время и полицейского, и пассажира", - пояснил генерал Шаробаров.

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Кроме того, по словам Дмитрия Шаробарова, на снабжение приходят ещё более новые технологии. "На объектах транспорта апробируется высокотехнологичная система распознавания лиц. Под отдельные задачи используются беспилотные летательные аппараты. Думаю, что в недалёком будущем в нашу работу могут войти и технологии виртуальной реальности", - рассказал полицейский.

За счет внедрения новых технических средств информационной поддержки, по данным МВД России, за последние 7 лет на объектах транспорта выявлено более 12,4 тысячи лиц, находящихся в федеральном и местном розыске.

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