Проводников и стюардесс предложено оснастить видеорегистраторами

По его словам, сотрудники транспортной полиции и кассиры-контролеры в пригородных электропоездах уже носят на форменной одежде персональные видеорегистраторы. "Даже самые буйные пассажиры, когда видят камеру, стараются вести себя тише", - пояснил цель предложения генерал Шаробаров.

"Фиксация совершения административных правонарушений и преступлений в дальнейшем может служить хорошей доказательной базой и использоваться в целях защиты чести и достоинства сотрудников в конфликтных ситуациях", - отметил руководитель транспортной полиции.

Очень помогают в работе транспортным полицейским и планшеты. "Эффективно в условиях высокого пассажиропотока использование мобильных планшетов, подключенных к информационным ресурсам и розыскным базам МВД. Благодаря им можно быстро проверить граждан на предмет нахождения их в розыске, при этом вести гражданина в дежурную часть для проверки не потребуется. Значительно экономится время и полицейского, и пассажира", - пояснил генерал Шаробаров.

Кроме того, по словам Дмитрия Шаробарова, на снабжение приходят ещё более новые технологии. "На объектах транспорта апробируется высокотехнологичная система распознавания лиц. Под отдельные задачи используются беспилотные летательные аппараты. Думаю, что в недалёком будущем в нашу работу могут войти и технологии виртуальной реальности", - рассказал полицейский.

За счет внедрения новых технических средств информационной поддержки, по данным МВД России, за последние 7 лет на объектах транспорта выявлено более 12,4 тысячи лиц, находящихся в федеральном и местном розыске.