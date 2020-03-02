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02.03.2020 13:33
Рубрика: Власть

Путин и Эрдоган встретятся в Москве 5 марта

Текст: Кира Латухина
В Кремле объявили дату встречи президентов России и Турции. Реджеп Тайип Эрдоган приедет в Москву 5 марта с рабочим визитом, подтвердил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Фото: TURKISH PRESIDENCY / CEM OKSUZ / HANDOUT/Anadolu Agency/Getty Images Фото: TURKISH PRESIDENCY / CEM OKSUZ / HANDOUT/Anadolu Agency/Getty Images
Фото: TURKISH PRESIDENCY / CEM OKSUZ / HANDOUT/Anadolu Agency/Getty Images

"Запланированы переговоры с нашим президентом. Такой контакт планируется", - сообщил на брифинге представитель Кремля.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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На вопрос о позиции России на этих переговорах Песков ответил, что она абсолютно последовательная и неизменная. Та же позиция, что излагалась на самых различных уровнях: и президентом, и министром иностранных дел, и межведомственной рабочей группой, делегацией, которая работала с турецкими коллегами, добавил он.

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"Мы сохраняем приверженность сочинским договоренностям, выступаем за территориальную целостность Сирии, поддерживаем, естественно, Сирию в ее намерении продолжить борьбу с террористами, с террористическими группами, в том числе с теми, которые в списке террористических группировок СБ ООН", - подчеркнул пресс-секретарь российского президента. "И, естественно, здесь мы придаем большое значение взаимодействию с нашими турецкими партнерами", - заключил он.

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