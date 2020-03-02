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02.03.2020 19:39
Рубрика: Власть

Путин поручил создать единую систему мониторинга реализации нацпроектов

Текст: Кира Латухина

В России появится единая информационная аналитическая система мониторинга реализации национальных проектов на федеральном, региональном, муниципальном уровнях. Также будет предусмотрена ее интеграция с соответствующими государственными и ведомственными информсистемами.

Фото: РИА Новости
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Такое поручение дал президент по итогам заседания Совета по развитию местного самоуправления.

До декабря необходимо внести поправки, по которым органы местного самоуправления обязательно должны будут размещать в интернете материалы по вопросам, которые выносятся на публичное слушание и (или) общественное обсуждение, и их результаты, а граждане смогут направлять свои предложения в электронной форме.

Фото: ТАСС
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Кроме того, поправки должны дать возможность гражданам направлять предложения по повестке дня общего собрания собственников помещений в многоквартирных домах в электронной форме и голосовать по ним с использованием единой цифровой платформы. Такая платформа должна будет действовать по принципу "одного окна", с предусмотренным механизмом обратной связи, для рассмотрения обращений в электронной форме.

Еще Владимир Путин поручил разработать методические рекомендации по организации участия органов местного самоуправления в реализации региональных проектов для обеспечения достижения целевых показателей нацпроектов.

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