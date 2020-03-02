Путин поздравил Горбачева с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил телеграммой бывшего президента СССР, главу международного общественного фонда социально-экономических и политологических исследований Михаила Горбачева с 89-летием.

"Вас по праву считают опытным, авторитетным политиком и государственным деятелем, человеком, сыгравшим значимую роль в отечественной и мировой истории", - отметил Путин.

Глава государства также подчеркнул, что и сегодня Горбачев много трудится, уделяет неустанное внимание значимой общественной работе, воплощает востребованные гуманитарные проекты.

Путин пожелал Горбачеву здоровья и успехов.