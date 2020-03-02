Путин предложил поправки в Конституцию о языковом многообразии

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму поправки к законопроекту о внесении изменений в Конституцию, которые касаются языкового многообразия. Закрепляется использование русского языка на всей территории страны, но республикам дается право устанавливать национальные языки в качестве государственных. О внесении предложений журналистам сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее стало известно, что глава государства внес поправки ко второму чтению законопроекта, они отправлены в профильный комитет по госстроительству и законодательству.

"Есть поправка, которая говорит о нашей идентичности, закрепляет нашу традицию, историю культуру, закрепляется язык русский на территории всей страны", - сказал Володин.

Согласно поправке, государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский как язык государствообразующего народа. При этом русский народ входит в союз равноправных народов, отметил Володин.

Спикер пояснил, что республики вправе устанавливать свои государственные языки. В органах государственной власти, в органах местного самоуправления, в учреждениях республик они употребляются наряду с госязыком РФ. Тем самым обеспечивается защита прав народов РФ, их право на язык, считает Володин.