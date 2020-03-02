Путин предложил поправку о том, что Россия является правопреемником СССР

Президент РФ Владимир Путин предлагает прописать в Конституции, что Россия является правопреемником СССР. Причем это распространяется и на зарубежные активы бывшего СССР. Поправка об этом внесена ко второму чтению законопроекта об изменениях в Конституции.

О внесении такой поправки президентом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, это является "ответом на запрос, который существует в обществе".

Поправка гласит о том, что Российская Федерация является правопреемником СССР на своей территории, а также его правопреемником в отношении членства в международных организациях, их органах. Правопреемство также касается участия в международных договорах, а также предусмотренных международными договорами обязательств и активов СССР за пределами территории России.

Ранее эта тема поднималась на встрече Владимира Путина с профильной рабочей группой. Президент назвал правопреемственность РФ от Советского Союза "очевидной".

Он также отметил, что Россия как правопреемник выплатила все долги СССР, в то же время не все страны согласились передать ей активы бывшего Союза.