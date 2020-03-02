Путин предложил запретить зарубежные счета муниципальным служащим

Президент РФ Владимир Путин предложил прописать в Конституции запрет для муниципальным служащих иметь иностранное гражданство и счета за рубежом. О внесении такой поправки ко второму чтению законопроекта об изменениях в Основном законе журналистам сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Согласно тексту поправки, речь об ограничениях, связанных с наличием гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства.

Кроме того, предложены ограничения, связанные с открытием или наличием счетов (вкладов), хранением наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории России.

По словам Володина, "это новая норма".

Ранее сегодня в Госдуму были внесены поправки, которыми предлагается распространить требование об отсутствии иностранного гражданства на уполномоченного по правам человека и на прокуроров.