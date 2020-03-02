Путин продлил срок госслужбы двум замглавы МИД

Президент подписал распоряжение о продлении срока государственной гражданской службы на один год для двух заместителей министра иностранных дел. Речь идет об Александре Грушко и Михаиле Богданове - спецпредставителе президента по Ближнему Востоку и странам Африки.

Срок федеральной государственной гражданской службы для Грушко и Богданова продлевается сверх установленного предельного возраста пребывания на госслужбе.

Михаилу Богданову сегодня исполнилось 68 лет, а Александр Грушко отметит свой день рождения 25 апреля - ему будет 65 лет.