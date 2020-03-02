На вопрос, с кем Россия собирается воевать, Владимир Путин ответил: "Мы не собираемся ни с кем воевать. Мы собираемся создать условия для того, чтобы никто не думал с нами воевать. Чтобы в голову никому не пришло". Глава государства подчеркнул, что Россия по расходам на оборону находится на седьмом месте: "Нас обогнали США, мне вот Дональд (Трамп, президент США. - Прим. "РГ") сказал, у них сумасшедший бюджет принят на следующий год, 738, по-моему, миллиардов". Но он не похвастался, а с сожалением сказал об этом, пояснил Путин и передал детали беседы: "Сказал, слишком большие расходы. Вынужден это делать. Он вообще сторонник разоружения, как он говорит".

На вопрос журналиста, почему же тогда американский лидер не подписывает договоры по безопасности, Владимир Путин заметил, что это уже другая тема, связанная с пониманием того, что такое безопасность и как ее обеспечить. И на эту тему Путин может с кем угодно подискутировать. "Я считаю, что это ошибка на самом деле. Надо продлевать Договор СНВ-3. Но это отдельная тема", - заметил он.

Мы не собираемся ни с кем воевать. Мы собираемся создать условия для того, чтобы никто не думал с нами воевать. Чтобы в голову никому не пришло

Глава государства вернулся к теме оборонных расходов: на первом месте США, на втором Китай, на третьем Саудовская Аравия, потом Великобритания, затем Франция, после нее Япония, а Россия - на седьмом месте. "Более того, наши расходы из года в год сокращаются. А расходы других стран растут", - сравнил Путин.

Сейчас сложилась уникальная ситуация, которой не было в новейшей современной истории России. Раньше наша страна по стратегическому оружию догоняла "конкурентов". "Атомную бомбу сначала сделали американцы, мы догоняли потом, средства доставки в виде стратегической авиации - американцы, мы догоняли. Ракеты сначала они сделали, мы догоняли", - напомнил глава государства. Сейчас все по-другому. "Мы впервые с вами создали такие системы ударного наступательного оружия, которых нет в мире. Теперь они догоняют нас. Это вообще уникальная ситуация, такого не было никогда", - подчеркнул он.

Это прежде всего гиперзвуковые ударные комплексы, в том числе межконтинентальной дальности. В 2000 году армия была миллион триста с лишним тысяч человек, сейчас - миллион с небольшим; было шесть процентов современной техники, а сейчас - почти 70 процентов.

На ремарку журналиста, что, "как учил товарищ Чехов, если на стене висит гиперзвуковое ружье, в третьем акте или во втором оно должно выстрелить", Путин пояснил, что это правило для театра, а для реальной жизни в сфере безопасности и политики действует другое: "Оно выстрелит, если будет висеть только на одной сцене. А если будет такое же ружье висеть на соседней сцене, то вряд ли тот, у кого оно висит рядышком, позволит себе его применять".

"Это и есть ситуация, которая называется стратегической стабильностью и балансом сил", - продолжил глава государства. "Благодаря этому стратегическому балансу мир удержался после Второй мировой войны от крупных военных конфликтов", - добавил он.

"Кстати говоря, создавая систему противоракетной обороны, американцы и хотели нарушить эту стратегическую стабильность и стратегический баланс, полагая, что если они над собой создадут антиракетный зонтик, то тогда другая сторона не сможет соответствующим образом ответить в случае применения ими ядерного оружия, - заметил президент. - Но создав эти современные комплексы, в том числе комплексы, легко преодолевающие любую систему ПРО, мы эту стратегическую стабильность и стратегический баланс сохраняем". И это принципиально важно не только для нас, но и для международной безопасности, заключил он.