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02.03.2020 19:30
Рубрика: Спорт

Эффект Роналду

Вдохновенная речь Криштиану в перерыве помогла его бывшей команде, мадридскому "Реалу", обыграть "Барселону"
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 45(8099)
На мадридском "Сантьяго Бернабеу" перевернута очередная страница в истории "эль класико", культового соперничества "Реала" и "Барселоны". В воскресной схватке сильнее оказался "королевский клуб", который благодаря победе 2:0 вышел в лидеры испанского чемпионата.
Защитник "Реала" Марсело (на первом плане) был одним из главных действующих лиц минувшего "класико". Фото: AP Защитник "Реала" Марсело (на первом плане) был одним из главных действующих лиц минувшего "класико". Фото: AP
Защитник "Реала" Марсело (на первом плане) был одним из главных действующих лиц минувшего "класико". Фото: AP

После ухода Криштиану Роналду из "Реала" в итальянский "Ювентус" "класико", по мнению многих, поскучнело. Ведь противостояние лишилось своей главной интриги: дуэли Роналду и Лионеля Месси. Без португальца в рамках Ла Лиги "Реал" проиграл заклятому сопернику дважды: 1:5 и 0:1 плюс еще один матч завершился вничью - 0:0. И вот, спустя два года, Криштиану снова появился на некогда родном стадионе. Совпадение или нет, но на глазах у Роналду команды выдали огненный матч, а мадридцы еще и добились победы над "Барсой" в чемпионате впервые за последние пять лет.

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Правда, первая половина встречи ничего хорошего хозяевам не предвещала. "В первом тайме мы контролировали игру, констатировал защитник "Барсы" Жерар Пике. - Это была худшая версия "Реала", что я видел на "Сантьяго Бернабеу". Я не говорю, что это критика. Мы тоже были не слишком хороши. Если бы мы воспользовались своими моментами в первом тайме, они бы столкнулись с проблемами".

Гости действительно имели пару шансов выйти вперед, но блистательно сыграл голкипер мадридцев Тибо Куртуа. А после перерыва все перевернулось. И, как выяснилось позже, не без участия Криштиану Роналду.

- Криштиану зашел в раздевалку в перерыве, чтобы поддержать команду, он произнес воодушевляющую речь. Вот поэтому я отпраздновал свой гол в его стиле! Он победитель на поле и вне его, - рассказал после матча 19-летний полузащитник "Реала" Винисиус.

Судя по всему, молодой бразилец оказался одним из тех, на кого духоподъемные слова экс-лидера мадридцев произвели особое впечатление. На 71-й минуте Винисиус откликнулся на тонкую передачу Тони Крооса и, ворвавшись в штрафную, не без рикошета от Пике отправил мяч мимо голкипера "Барселоны" Марка-Андре Тер Стегена.

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Это был не единственный момент у хозяев во втором тайме. Но поразить ворота "сине-гранатовых" удалось только в добавленные минуты второго тайма. Причем у "Реала" отличился доминиканец Мариано, вышедший на замену. Для точного удара ему хватило 50 секунд: а ведь это был первый матч нападающего в испанском чемпионате.

- Прекрасные ощущения, - не скрывал улыбку на послематчевой пресс-конференции главный тренер "Реала" Зинедин Зидан. - Первый тайм был весьма непрост, соответствуя уровню матча. Но второй был очень хорош: в нападении мы играли превосходно и, что важнее всего, прекрасно прессинговали. Против таких команд нужно играть именно так - очень хорошо прессинговать. Если дать "Барсе" играть, будешь бегать за мячом, и это действительно плохо. Винисиус заслужил этот важный гол в ворота важного соперника.

Ну а что Месси? По сути, капитан каталонцев матч провалил. Парадокс, но после ухода Роналду из "Реала" аргентинец никак не может отличиться в "класико". Хотя с учетом Кубка Испании прошло уже пять матчей. В этот вечер Лео отметился лишь парой неудачных сольных проходов и грубым подкатом сзади, за который удостоился совершенно необязательной желтой карточки.

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Впрочем, если брать матч в целом, неважно выглядела вся "Барселона". Чувствовалось, что клуб переживает непростые времена. Сказывается борьба за власть в руководстве, вдобавок главный тренер "сине-гранатовых" Кике Сетьен пока не сумел в полной мере привить команде свои идеи.

Впрочем, у "Барсы" еще достаточно времени, чтобы все наладить. В том числе и в чемпионате Испании, где лидирующий "Реал" теперь опережает каталонцев на одно очко. Как заметил Сетьен, пока что это поражение не имеет большого значения. "Реал" впереди всего на один шаг, и все еще может измениться.

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