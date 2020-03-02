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02.03.2020 13:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Директора костромского цирка задержали за взятку

Текст: Анна Скудаева
Фото: УМВД по Костромской области Фото: УМВД по Костромской области
Фото: УМВД по Костромской области

В Костроме полицейские при силовой поддержке Росгвардии задержали руководителя цирка, решившего заработать на рекламной кампании, рассказывающей о программе будущих выступлений артистов.

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По версии следствия, в январе 2020 года директор костромского цирка получил деньги от федерального управления на PR-кампанию новой программы представлений. Он заключил договор с одним из местных рекламных агентств. Однако когда те выполнили часть контракта, заказчик предъявил претензии к качеству работы.

- Он предложил агентству два варианта развития событий: либо он отказывается от их услуг, либо за вознаграждение продолжает дальнейшее сотрудничество, - рассказали в полиции.

Рекламщики предпочли "поделиться" деньгами с заказчиком. Когда об "откате" узнали в полиции, оперативники нагрянули в рабочий кабинет директора и его задержали.

Как пояснили в региональном Следственном управлении СКР, сумма взятки составила 30 тысяч рублей. Передача взятки состоялась через посредника. В отношении директора цирка возбудили дело по ч.2 ст. 290 УК РФ (Получение должностным лицом взятки в значительном размере).

- При допросе следователем СК подозреваемый согласился с возникшим в отношении него подозрением. По ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В ближайшее время следствие намерено предъявить мужчине обвинение, - сообщили в СК.

Если вину руководителя учреждения докажут в суде, ему грозит до шести лет заключения и штраф в 30-кратном размере взятки.

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