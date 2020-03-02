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02.03.2020 23:29
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

С красной строки

Фестиваль "Красная площадь" пройдет в Москве в шестой раз
Текст: Инга Бугулова
Российская газета - Столичный выпуск № 45(8099)
В Москве начали подготовку к главному книжному фестивалю страны - "Красной площади". Планы на шестой "литературный марафон" озвучили на заседании оргкомитета, прошедшем в администрации президента. Провел его советник президента по культуре Владимир Толстой, также участие принял заместитель руководителя Роспечати Владимир Григорьев.
Фото: iStock
Объявлен длинный список Международной Букеровской премии-2020

Фестиваль пройдет в начале лета (с 4 по 7 июня) в центре столицы - тематические шатры раскинутся от Исторического музея до Лобного места. Постоянные гости знают: одним из самых ярких дней будет 6 июня - день рождения Пушкина и День русского языка. В дни работы "Красной площади" свои книги посетителям представят около 300 издательств. Особое место займут стенды из 70 регионов России. Предстоят сотни событий: встречи с авторами, спектакли и концерты, презентации книг и дискуссии, мастер-классы, квесты. Важной темой фестиваля-2020 станет 75-летие Победы.

Книжный фестиваль "Красная площадь" проводится с 2015 года. Организован он Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям и Российским книжным союзом при поддержке министерства культуры, министерства просвещения правительства Москвы.

Культура Литература Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Гид-парк Книжный фестиваль "Красная площадь"

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